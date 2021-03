AGF-boss slipper for straf: Her er forklaringen

Jacob Nielsen beskyldte FCK for at manipulere med dommerne, men bliver ikke straffet af Fodboldens Disciplinærinstans

Det vakte opsigt, da AGF's direktør, Jacob Nielsen, søndag aften foran rullende kameraer beskyldte FC København for at manipulere med dommeren efter 3-3-kampen i Parken.

Det får dog ingen konsekvenser for Jacob Nielsen. Fodboldens Disciplinærinstans har således ikke valgt at åbne en sag mod AGF-direktøren, fortæller formand Jens Hjortskov til Ekstra Bladet

- Vi opfatter det mere som en kritik rettet mod FCK end mod dommeren og dommertrioen. I de her sager går grænsen ved udtalelser, der er egnet til at stille spørgsmålstegn ved dommerens upartiskhed. Det synes vi ikke i tilstrækkeligt omgang fremgår af Jacob Nielsens udtalelser. Det er rettet mod FCK.

- Man kan godt sige, at man synes, dommeren var ringe eller dårlig. Det er fair nok at sige det, for alle kan have en dårlig dag. Men det er spørgsmålet om integriteten, som vi kigger efter, siger han.

Og der er det ikke nok, at han siger, at FCK er gode til at manipulere med dommerne?

- Nej, han siger, at FCK er manipulerende. Det er det, vi lægger vægt på. Grænsen går ved udtalelser om dommerens integritet og upartiskhed, siger Jens Hjortskov.

Jacob Nielsen undskyldte allerede mandag sin kommentar i en officiel udmelding på AGF's hjemmeside, men ifølge Jens Hjortskov har undskyldningen ikke haft indflydelse på vurderingen af sagen.

AGF dropper protest - Jacob Nielsen undskylder

AGF's nye sportschef ryger efter krænkelser

- Det er vanvittigt og kriminelt

Lønnen i de 12 Superligaklubber: AGF-spillere får massive bonusser