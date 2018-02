AGF-chef: Han har ødelagt dem allesammen

HOBRO (Ekstra Bladet): Slask sagde det! Så vidste Tobias Sana, han havde lavet et af karrierens bedste mål og et af de vigtigere af slagsen i Hobro mandag aften.

Det fortalte svenskeren i hvert fald selv, mens han stod med et stort smil og pegede ned på de splinternye, orange fodboldstøvler, der for få minutter siden havde givet AGF en drømmeåbning på foråret.

- Jeg vidste med det samme, bolden forlod min fod, at den ville sejle ind. Det er sådan noget, man kan mærke. Måske har det noget at gøre med mine nye støvler. Den sad i hvert fald godt, og jeg er glad for målet, sagde Tobias Sana, der nærmest blev tvunget til at sige noget pænt om sig selv, sin fremragende kamp og sit drømmemål.

Egentlig ville den tidligere Ajax- og Malmø-spiller hellere tale om holdpræstationen, der gav en vigtig sejr i Himmerland, og som på ny bringer aarhusianerne i spil til mesterskabsslutspillet.

- Jeg synes, holdet fortjener ros. Ikke så meget jeg. Vores backkæde lukkede Kirkevold og Antipas fuldstændig ned, ligesom Bundu og holdkammerater omkring mig var gode til at finde de rigtige rum og lave de farlige løb, sagde Tobias Sana og fortsatte de rosende ord om Mustapha Bundu:

- Han er en fantastisk fodboldspiller. Han er som en lillebror for mig. Vi ser ens på fodbold, vi har begge afrikanske fædre, og vi har fundet ind i et godt samarbejde, lød det fra den svenske Man of the Match.

David Nielsen var til gengæld ikke bange for at sætte ord på Tobias Sanas pragtkamp.

AGF-chefen mener, at svenskeren endelig står over for at forløse det enorme potentiale, som han uomtvisteligt bestrider.

- Hele opstarten har han fuldstændig ødelagt dem allesammen, så det er ikke overraskende, han leverede sådan en kamp mod Hobro.

- Jeg er til gengæld imponeret, for det kræver meget mentalt, når man har haft en karriere med op- og nedture som Tobias. Men han er en leder på sin egen måde, og jeg tror, vi vil se ham blomstre endnu mere i løbet af foråret, lød det fra David Nielsen.

AGF er nu fem point fra den sidste plads i top-seks, som Hobro sidder på.

