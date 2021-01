AGF dropper Morten Østergaard

Det er ikke kun titlen som formand for det Radikale Venstre, Morten Østergaard har mistet på det seneste.

Mandag røg nemlig også titlen som ambassadør for superligaklubben AGF. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Den post har den aarhusianske politiker ellers varetaget siden 2016, hvor den første udskiftning i ambassadørkorpset fra 2011 blev foretaget.

Denne gang var det altså Østergaard, der måtte vige pladsen - en rokade, der allerede var oppe at vende, da han 8. oktober måtte trække sig som radikal formand efter en metoo-sag, hvor han stærkt presset stod frem og erkendte, at han havde gjort seksuelle tilnærmelser til partifælle Lotte Rod og faktisk havde fået yderligere tre påtaler for seksuel chikane i partiet.

Men dengang meddelte bestyrelsesformand Lars Fournais, at Østergaard kunne blive på pladsen.

Nu overlader han og to andre, journalist Anja Pil Overby og tidligere regionsformand Bent Hansen, imidlertid pladsen til tre nye ansigter, der bestrider pladsen i minimum tre år endnu.

- Det har hele tiden været planlagt at skifte ud i ambassadør-korpset her ved indgangen til 2021, og vi vil gerne benytte denne lejlighed til at takke Bent, Morten og Anja for deres indsats.

- Jeg er sikker på, at de fortsat vil følge klubben tæt og holde klubfanen højt - også selvom de ikke længere er en del af ambassadør-korpset, siger ambassadørformand Heine Bach til AGF's hjemmeside.

De tre nye ansigter i ambassadørkorpset, der tæller 11 medlemmer, er Rikke Øxner, der er direktør for Aarhus Festuge, badminton-legenden Morten Frost samt musikeren Poul Krebs.

Morten Østergaard er fortsat sygemeldt fra Folketinget

På vej hjem? Køber lejlighed i Ørestad

Spar masser af penge: Tricket til den bedste sportspakke

Han ligner den oplagte sportschef i AGF

Fantastisk udvikling: De efterspurgte danskere