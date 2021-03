AGF dropper protest - Jacob Nielsen undskylder

Jacob Nielsen beklager, at han brugte udtrykket 'manipulere' om FCK efter afslutningen på kampen mellem FCK og AGF søndag. AGF dropper protest over kampens afslutning

AGF indgiver alligevel ikke protest over afslutningen på kampen mellem FC København og AGF søndag, selvom administrerende direktør Jacob Nielsen gav udtryk for det modsatte søndag aften.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside, hvor Jacob Nielsen også beklager sit vredesudbrud efter kampen. Her beskyldte han FCK for at manipulere med dommerne i Parken.

- Det var en once-in-a-lifetime afslutning på kampen, og vi var i vores følelsers vold, fordi vi følte os bortdømt - ikke mindst i forhold til straffesparket og den lange tillægstid. Men efter at have sovet på det hele, er vi kommet frem til, at vi ikke går videre med sagen, siger han og tilføjer:

- Vi godtager dommer Jørgen Daubjerg Burchardts undskyldning, og jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at undskylde for, at min retorik var for hård umiddelbart efter kampen. Ikke mindst over for FC København, hvor jeg i kampens hede sagde, at de var gode til at manipulere med dommerne.

- Det udtryk vil jeg gerne beklage. Selvom sindene var i kog, fordi vi måtte se tre point blive vekslet til et enkelt, skulle jeg ikke have sagt det. Vi er videre nu - og vi glæder os i stedet over, at vi spillede en rigtig flot kamp på udebane mod en rigtig dygtig modstander, siger Jacob Nielsen.

Hos FC København har man modtaget undskyldningen og accepteret den, men advarer mod lignende udtryk i fremtiden.

- Vi er tilhængere af, at der skal være plads til store følelser omkring 3F Superligaen fra alle omkring den. Vi understreger dog, at vi naturligvis tager skarp afstand fra at blive anklaget for at manipulere med dommere eller kampe på nogen som helst måde.

- Det er desværre ikke første gang den slags påstande er blevet fremsat af aktører i 3F Superligaen, og vi finder dem uacceptable og utilstedelige. Det er skadeligt for integriteten af 3F Superligaen, de enkelte kampe samt dommernes neutralitet, lyder det i en skrivelse på FCK's hjemmeside.

Dommeren i sin god ret

AGF gør da også klogt i at droppe protesten.

I Fodboldlovens paragraf 5 står der klart og tydeligt, at dommeren kan ændre beslutning - også selvom der er fløjtet af.

Fodboldloven §5 Hvis spillet er genoptaget, halvlegen eller kampen fløjtet af og dommeren har forladt banen, kan han ikke ændre sin kendelse til genoptagelse af spillet, hvis han indser, at den er forkert eller får oplysninger herom fra et andet medlem af dommerteamet. Men hvis dommeren ved halvlegens afslutning forlader banen for at gå til review-området eller for at bede spillerne komme tilbage på banen, er det stadig muligt at ændre en afgørelse, som blev truffet før halvlegens afslutning. Kilde: Fodboldloven

Hverken dommer eller spillere havde forladt banen, og derfor var Jørgen Daugbjerg Burchardt i sin gode ret til at tildele straffesparket, selvom der var fløjtet af.

At dommeren så efterfølgende lagde sig fladt ned og beklagede, at han fløjtede af, mens det mulige straffespark blev undersøgt i VAR-vognen er en anden sag.

