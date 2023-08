AGF er tæt på at sælge forsvarsprofil

AGF er tæt på at sælge sin unge forsvarsprofil Thomas Kristensen til Udinese.

Det meddeler klubben i en børsmeddelelse torsdag aften.

Her beretter klubben om realitetsforhandlinger med den italienske Serie A-klub og om en mulig opjustering af forventningerne til indeværende regnskabsår.

Her har klubben tidligere meldt om et overskud på 30-40 millioner kroner, men hvis Kristensen skifter til Udinese, bliver det opjusteret til 65-80 millioner kroner.

Den 21-årige forsvarsspiller står noteret for 46 kampe og to scoringer for AGF. Derudover har han spillet flere ungdomslandskampe. For U21-landsholdet har han fået fire optrædener.

Udinese, der tidligere har haft en del danske spillere, blandt andre AGF-ikonet Martin Jørgensen, blev i sidste sæson nummer 12 i Serie A. Denne sæson er åbnet med et point efter to kampe.