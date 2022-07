AGF får profil til spotpris

For to år siden blev han solgt for ti mio. kr. fra Silkeborg til Lask Linz. Det var transferrekord for den østrigske klub.

Opholdet i Østrig blev aldrig den store succes, siden blev han sendt videre til Slavia Prag sidste sommer.

Og nu er han altså hentet hjem af AGF.

Mads Emil Madsen, da han tørnede ud for Silkeborg. Nu skal han spille for rivalerne for AGF. Foto: Jens Dresling.

Og det tyder på, at Stig Inge Bjørnebye har lavet en rigtig god handel.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har AGF blot betalt fem mio. kr. for den centraler midtbanespiller, der så sent som i sæsonen 2019/2020 var en markant profil på Silkeborgs mandskab.

AGF var i kamp med en række rivaler i Superligaen for at lokke 24-årige Mads Emil Madsen hjem til den danske liga igen.

- Trods sin stadig unge alder kommer Mads med en god erfaring fra dansk og international fodbold, og som spiller vil han give os en ny dimension på midtbanen. Han er en venstrebenet midtbanespiller med et stort løbepensum. Fra hans tid i dansk fodbold, hvor han havde en flot sæson for Silkeborg IF, inden han rejste ud, husker de fleste ham nok som en dynamisk spiller med et fint blik for spillet.



Lars Lilholt sponserede Mads Emil Madsen, da han spillede i Silkeborg. Nu skal Madsen optræde for Lilholts hadeklub nummer ét, AGF. Foto: Ernst van Norde.

- Så Mads er en meget spændende spiller som vi har fulgt ganske længe, og det er en stor glæde, at det nu er lykkedes at hente ham til AGF i konkurrence med andre klubber. Mads var i forløbet meget ivrig for at komme til AGF og sulten for igen at vise sit værd i 3F Superligaen, siger AGFs sportschef, Stig Inge Bjørnebye til klubbens hjemmeside.

Derved har sportschef Stig Inge Bjørnebye for alvor åbnet pungen i jagten på forstærkninger. Sidste år brugte han i omegnen af 40 mio. kr. uden det kunne ses på banen.

AGF havde en ganske vanskelig sæson, hvor de til sidst reddede sig fri af nedrykningen.

Nu bobler optimismen igen på Fredensvang efter Uwe Rösler har sat sig i trænerstolen. Tyskeren skal føre traditionsklubben tilbage i top-6.

