AGF-fan styrter ned fra tribune

Jubel blev til chok for Casper Højer Nielsen, da fan endte i fem meters-fald fra lægterne

ESBJERG (Ekstra Bladet): Jublen blev afløst af et kæmpe chok.

I hvert fald for AGF's Casper Højer Nielsen, der var øjenvidne til, at en af de medrejsende fans styrtede fem meter ned og ramte et jernstativ.

Trods chokket viste Casper Højer Nielsen handlingskraft og forcerede banden for at hjælpe den tilskadekomne tilskuer.

Episoden endte hedlgvis relativt heldigt.

Den cirka 20-årige AGF-fan blev efterfølgende kørt til traumecentret på Esbjerg Sygehus, men han var bevidsthed, og senere søndag er det bekræftet, at han er sluppet uden alvorlige skader.

Inden ambulancen nåede frem nåede AGF's direktør Jacob Nielsen at få arrangeret, at den tilskadekomne kunne få overrakt matchvinder Mustafa Aminis trøje.

I forbindelse med fodboldkampen mellem EFB og AGF, er der faldet en 20 årig tilskuer ned fra tribunen på stadion.

De nærmere omstændigheder undersøges. P.t. intet yderligere. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) December 1, 2019

- Heldigvis ramte han ikke med baghovedet, lød det fra Jacob Nielsen.

- Både sikkerhedsfolk fra Esbjerg og AGF har taget hånd om det grimme uheld.

Tilskueren befandt sig i 1. sals højde i det sving, som udgør udebaneafsnittet, og det var netop i den ende, at Mustafa Amini langt inde i overtiden hamrede bolden ind fra distancen til 2-1.

Naturligvis blev sejrsmålet fejret med tilhængerne, og så var der altså den ene tilskuer, som i jublen mistede balancen og styrtede fem meter ned og ramte gitteret, som omkranser banen i Esbjerg.

Det kunne nemt være endt meget værre.

Sydjyllands Politi bekræfter episoden overfor Ekstra Bladet.

- Vi har været henne og kigge til ham. Han kunne tale og fortælle, at det var ham selv, der var faldet. Men vi kigger stadig billederne fra stadion igennem for at se, om der er mere i det, siger Søren Strægaard, vagtchef i Syd- og Sønderjyllands Politi og fortsætter.

- Jeg kan ikke sige så meget om mandens tilstand endnu, men vi snakker med ham, og en ambulance måtte tilkaldes.

AGF har også italesat den voldsomme episode og ønsker den faldne fan god bedring i et tweet.

Desværre blev glæden ved dagens resultat skæmmet af en situation, hvor en AGF’er faldt ned fra tribunen på udebaneafsnittet og slog sig ret voldsomt. Han har det heldigvis efter omstændighederne okay og er nu på sygehuset til behandling. Alle i AGF ønsker god bedring #ksdh — AGF (@AGFFodbold) 1. december 2019

Heldigvis er den uheldige fans sluppet billigt.

Meldingen fra lægerne er ifølge Ritzau, at den pågældende fan umiddelbart er okay, og at han er sluppet utroligt billigt, skriver AGF's fankoordinator på sin egen separate Twitter-profil.

Vi kan supplere med, at hans familie er med ham på hospitalet, hvor han nu er i gode hænder. Vi ønsker endnu en gang god bedring og takker personalet i EfB og samaritter for en hurtig indsats #ksdh #efbagf https://t.co/U3uF62I7qE — AGF (@AGFFodbold) 1. december 2019

