AGF-fans gider ikke mere: Det er et drastisk skridt

I den kommende sæson vil Superligaen igen have mandagskampe på menuen, og denne gang er det i høj grad AGF, der skal spille dem.

I de første otte runder har aarhusianerne fået fem af dem, hvoraf fire af dem er på udebane.



Den slags er noget, som AGF's store fangrupper Samlet for Aarhus og Nýsir Aarhus er meget imod, og derfor har de nu valgt at tage handling.

I et opslag på deres Facebook-gruppe oplyses det, at man vil nedlægge alt stemningsarbejde i første halvleg af alle hverdagskampe. Både på udebane og hjemmebane.



- Det er et drastisk skridt, da det går udover opbakningen til spillerne, og oplevelsen for medfans på stadion, men vi ser os nødsaget til, at sætte fokus på problemet.

'Det er ikke det samme'

- Med dette stemningsboykot, vil vi ligeledes demonstrere, hvor vigtige aktive fans er, for den samlede fodboldoplevelse, skriver gruppen og fortsætter:



- Fodbold uden stemningen på stadion, er ikke det samme, hvad end man er tv-seer, eller ser kampene på stadion, lyder det fra Samlet for Aarhus og Nýsir Aarhus.



Det bliver endvidere påpeget, at det er bekymrende i en tid med fokus på tilskuertal i Superligaen, at de helt unge fans bliver frataget muligheden for at komme på stadion, når der er kampstart klokken 19.



Endelig kan de også se, at den kampfordeling, der bliver foretaget af tv-stationerne betyder, at det særligt er AGF, som skal spille i hverdagene.



- Antallet af hverdagskampe i ligaen, begrænses løbende de kommende år, men så længe der er hverdagskampe, vil AGF blive tildelt mange af disse, med det nuværende system. Statistikken taler sit klare sprog. Derfor ser vi os nu nødsaget til at handle, melder AGF-fangrupperne.



Den første mandagskamp, som AGF skal spille, er på mandag mod Hobro. De spiller herefter allerede igen fredag mod FC København.

