AGF-fest bekymrer: Skal undgås

Jublende AGF-fans fejrede søndag aften, at den aarhusianske fodboldklub med en tredjeplads i Superligaen har vundet sin første medalje i 23 år.

Det fik fans til at stimle sammen på Rådhuspladsen i Aarhus for at fejre bronzemedaljen. Men billederne fra fejringen bekymrer Hans Jørn Kolmos, som er professor i klinisk mikrobiologi fra Syddansk Universitet.

Risikoen for at sprede coronasmitte er nemlig stor, når en stor gruppe fester, synger og råber uden at holde afstand til hinanden.

- Når man står mindre end en meter fra hinanden, råber og er højrøstet, så er der selvfølgelig risiko for, at man spreder virus, hvis der er en i blandt deltagerne, som er smittet, siger Hans Jørn Kolmos.

AGF-fest i Aarhus' gader 1 af 15 Foto: Ernst van Norde 2 af 15 Foto: Ernst van Norde 3 af 15 Foto: Ernst van Norde 4 af 15 Foto: Ernst van Norde 5 af 15 Foto: Ernst van Norde 6 af 15 Foto: Ernst van Norde 7 af 15 Foto: Ernst van Norde 8 af 15 Foto: Ernst van Norde 9 af 15 Foto: Ernst van Norde 10 af 15 Foto: Ernst van Norde 11 af 15 Foto: Ernst van Norde 12 af 15 Foto: Ernst van Norde 13 af 15 Foto: Ernst van Norde 14 af 15 Foto: Ernst van Norde 15 af 15 Foto: Ernst van Norde

Smittetrykket i øjeblikket er stigende. I den foregående uge - uge 30 - har antallet af nye smittede alle dage været over 40. Og derfor bør man også tage søndagens fodboldfejring alvorlig, mener professoren.

- Den type af begivenheder bør vi altså ikke have for mange af. Hvis vi bare lader det bliver vores nye normal i en periode, hvor smittetrykket stiger, efter at vi har passet på i så mange måneder, så får vi flere smittede. Det kan ikke undgås, siger Hans Jørn Kolmos.

