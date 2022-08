AGF-finte smadrer Randers-transfer

De Hvi'e henter deres nye reservekeeper i Norge, og det får konsekvenser for en handel som lokalrivalerne havde i sigtekornet

Transfervinduet giver rivaliseringerne mellem Superliga-klubberne en ny dimension.

Nu skrives der et nyt kapitel i AGF-Randers FC fortællingen.

For AGF's sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye har i jagten på en backup-keeper været årsagen til, at Randers FC gik glip af en handel.

Forklaring følger.

Randers FC jager en potentiel afløser for brandvarme Patrik Carlgren. I løbet af onsdag så det ud til at Sondre Rossbach fra Odd Grenland ville blive manden.

Carlgren spiller helt fænomenalt for tiden. Foto: Jens Dresling

Samtidig valgte AGF at gå i aktion i forhold til interessen for Per Kristian Bråtveit i Vålerenga.

Den 26-årige keeper er netop kommet til Oslo-klubben på en kort aftale, men har ikke udsigt til spilletid, fordi 20-årige Magnus Sjöeng bliver foretrukket.

AGF smed et bud på 150.000 kr. for Bråtveit, og den aftale er nu på plads.

Og det får konsekvenser for Randers FC.

Annonce:

For Vålerenga har i stedet kastet kærligheden på Sondre Rossbach.. og dermed får Randers FC en lang næse i den sag. Rossbach ser ud til at vælge Vålerenga, fordi kronjyderne ikke gider ud i en budkrig..

Sådan kan transfervinduet også være.

Læs mere her: Slutspurt før lukketid: Her er AGF's transfer-plan