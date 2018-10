AGF føler sig snydt: - Det sker hele tiden mod os

Se også: Raser mod dommeren: Sent straffe stopper AGF

- Vi har ikke dommertække.

Så er det sagt.

AGF’s anfører Pierre Kanstrup kunne ikke skjule frustrationen over, at manden med fløjten på ny havde snydt aarhusianerne for en sejr.

Det var et tvivlsomt straffespark i slutfasen, som betød, at gæsterne måtte aflevere to af pointene, da Nicklas Helenius sikkert scorede til 2-2 fra 11 meter pletten. Se straffesparket i tv-afspilleren over artiklen.

Straffe her? Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

Dermed endte et højspændt opgør mellem de to store provinshold med pointdeling.

Dommer Benjamin Willaume-Jantzen var modsat de fleste andre ikke i tvivl, da Pierre Kanstrup efter at have headet væk røg i ryggen på OB’s hollænder, Ramon Leeuwin.

Han tøvede ikke med at pege på pletten.

- Der er kontakt i en duel, og når han vender ryggen til, kan jeg ikke andet end hoppe ind i ryggen på ham, sagde en fortvivlet Pierre Kanstrup.

- Vi føler os snydt.

- Frustrationerne hober sig mere og mere op.

- Det er påfaldende, at det hele tiden sker mod os, siger Pierre Kanstrup, der bl. a. har en Esbjerg-kamp i frisk erindring.

AGF føler sig snydt i Odense. Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

I TV-klippet her kan du se en rasende Tobias Sana brokke sig over straffesparket:



Træner David Nielsen er en forstående mand, som kan sætte sig ind i spillernes frustrationer over, at der er så mange straffespark, der går AGF imod.

- Det fylder rigtigt meget, erkendte træneren, der måske af frygt for videre tiltale nøjes med at betegne straffesparket ’som ærgerligt’.

Med målet fik dommeren reddet dagen for OB, som havde sat sig for at sige farvel til Kim Larsen.

Det rekordstore publikum på næsten 10.000 klappede før, inden og under kampen for spillemanden, som boede i byen.

De første klapsalver faldt, da OB’s slagsang ’Her i Odense’ blev afspillet, og inden Benjamin Willaume-Jantzen satte opgøret i gang, var der et minuts klapperi.

Da der var spillet 72 minutter, fik hele Danmarks spillemand en sidste klapsalve.

Se den smukke hyldest til Kim Larsen her:



Efter en stærk AGF-start, hvor Jakob Ankersen og Tobias Sane bragte gæsterne foran, fik OB inden pausen takket været et systemskifte og et mål af Jacob Barrett Laursen skabt spænding om udfaldet.

Udligningen lod dog vente på sig, og det var først sent, at marginalerne var med hjemmeholdet.

Efter at have set straffesparket igen og igen kunne træner Jakob Michelsen konkludere, at kendelsen kunne forsvares.

- Umiddelbart lignede det ikke et straffespark, men jeg synes, at Pierre Kanstrup kom unødvendig stor kraft, sagde Jakob Michelsen, som roste sine spillere for at have vist stor moral.

- Hvis det havde været for to måneder siden, var vi ikke kommet tilbage.

- Det var godt for os at få scoret inden pausen, så vi ikke skulle ud og angribe hovedløst i 2. halvleg, sagde træneren, som fremhævede systemskiftet fra 3-5-2 til det gode gamle 4-4-2 system, som en anden grund til, at OB endte med at holde fast i en god stime efter den katastrofale start på sæsonen.

