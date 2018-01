AGF-formand: Glen vidste, det var et top 6-projekt

I et stort interview med Tipsbladet taler AGF-formand Lars Fournais ud om fremtidsplanerne for Superliga-holdet under David Nielsen, et nyt stadion, fodboldakademi og ikke mindst fyringen af Glen Riddersholm

Et nyt stadion, AGF kan spille på i 2020.

En styrket ungdomsafdeling, hvor man på sigt også vil have 20-25 af Jyllands – og Danmarks – største fodboldtalenter boende.

Større sponsorindtægter end nogensinde før.

Fornuftige tilskuertal i Århus i en tid med pres på Superligaen.

AGF-formand Lars Fournais er i et større interview med Tipsbladet optimistisk på den jyske traditionsklubs vegne, også når det kommer til forårssæsonen med David Nielsen som cheftræner.

- Vi har ikke formået at præstere kontinuerligt. Det arbejder vi stenhårdt på nu, og den spillertrup, vi har nu, er rigtig god, men har ikke helt levet op til det, vi tror, er i den. Det er også det, vi hører på spillerudtalelserne. De siger det også selv, at de burde have præsteret bedre. Det er dejligt at høre, for det er det, vi alle kan se, siger Lars Fournais til Tipsbladet.

- Det er trænerteamets opgave at få det maksimale ud af truppen til hver en tid. At få dem til at spille som et hold og ikke som enkeltpersoner. Jeg kan se, man arbejder stenhårdt på at få det til at lykkes, og der tror jeg på, vi med David i spidsen og ny assistenttræner fra nytår vil se et andet udtryk i 2018.

Lars Fournais (yderst til venstre) forklarer, at bestyrelsen aldrig har blandet sig i cheftrænerens transferstrategier. Foto: Ernst van Norde

Lars Fournais kommer også ind på, hvorfor han og AGF's ledelse i slutningen af september valgte at fyre Glen Riddersholm som cheftræner, 21 måneder efter den tidligere DM-vinder med FC Midtjylland var tiltrådt i den århusianske klub.

- Er en del af forklaringen på jeres resultater ikke, at I har købt spillere ind efter forskellige strategier siden nedrykningen? At I først måtte agere ud fra, at I var nedrykker til 1. division og ikke ligefrem havde frit valg på spillermarkedet, og at I derefter hentede spillere ind blandt andet med videresalg for øje, mens I under PC (sportschef Peter Christiansen, red.) i 2017 har gået efter at hente færre spillere ind udefra og bruge flere fra egen ungdomsafdeling?

- Jeg vil ikke udtale mig som formand om enkelte dispositioner og spillere. Men generelt vil jeg sige, at vi i mange år har haft det princip, sportschefen og cheftræneren skal være enige om, en handel ser fornuftig ud. Den governance har vi haft hele vejen, og vi i bestyrelsen blander sig ikke, ej heller Jacob Nielsen som administrerende direktør. Jeg bliver involveret i forhold til, om det overholder den samlede økonomi. Den frihed skal sportschef og cheftræner have. Vi har ikke præsteret godt nok med de spillere, vi har haft.

- Vi sidder jo i omverdenen og synes, at vi har det hørt før. At det er lige ved, at holdet bliver forløst?

- Det var det, vi tog konsekvensen af, da vi fyrede Riddersholm. Han havde haft to år sammen med holdet. Det, jeg siger nu, har jeg også sagt til Glen selv. I Glens tid er der hentet omtrent 20 spillere til. Og han været inde over hver eneste af dem. Han sagde også nej til mange ud over de 20, fordi han ikke kunne bruge dem. Som bestyrelsesformand skal jeg sikre, vi driver virksomheden ordentligt og rigtigt. Der har været den involvering, der skulle til.

- Der har været de muligheder, der skulle til for at sammensætte truppen, som den skulle. Så er det trænerens opgave at få det hold og de enkelte spillere til at udvikle sig, og leve op til det, man er købt ind til. Den pointhøst, vi fik i perioden, var for det første ikke god nok, og det allervigtigste var, vi ikke kunne se en udvikling i holdet. Vi kunne ikke se tydeligt nok, hvor vi var på vej hen. Det er trænerteamets fornemmeste opgave at få det bedste ud af det hold, man har.

Glen Riddersholm lykkedes ikke med at presse en top-seks placering ud af sin trup. Foto: Tycho Gregers

- Så Glen Riddersholm vidste fra start, at det var et top 6-projekt i AGF?

- Glen vidste fra start, det var et top 6-projekt. Der har ikke været nogen slinger i valsen omkring den målsætning. Vi sagde, der skulle lægges på hele tiden på spillersiden, og det mener vi også er sket. At man så ikke lykkes med det, er noget andet.

Du kan læse hele det fem sider lange interview med AGF's formand i fredagens udgave af Tipsbladet.

Vil du have Tipsbladet direkte på din tablet, pc og mobil, kan du købe det digitalt her.

Du kan også vælge at få det leveret Tipsbladet i postkassen hver fredag. Læs mere og bestil her.

I fredagens udgave af Tipsbladet får du også Et kig i kulissen på transfermarkedet

De seneste handler på markedet i Danmark og udlandet

Tipsbladets store nytårsquiz; Kan du forudsige 2018?

Den spanske klumme om Angel Maria Víllar, der mistede magten i Spanien

Historien om Crystal Palaces Jason Puncheon

Carlsens Corner

Masser af spiltips

Fire siders resultater

Se også: FCK-dræber bytter Champions League ud med AGF

Se også: Brentford gør det igen: Henter dansk træner

Se også: Stjernen hylder dansker-fyring: Klubben viser 'pungkulor'

Unikt indblik i AGF-kulissen: Sådan handler klubben ind