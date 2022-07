AGF fornyer samarbejde med Patrick Mortensen

Patrick Mortensen har forlænget sit ophold i Superliga-klubben AGF.

Den 33-årige angriber har således lavet en aftale, der gælder til sommeren 2024.

Det skriver AGF på sin hjemmeside, hvor den rutinerede frontløber får pæne ord med på vejen.

- Patrick har spillet en betydningsfuld rolle i AGF, siden han kom til klubben i januar 2019, og han bliver også i de kommende sæsoner et vigtigt omdrejningspunkt for os.

- Han er stadig meget sulten og jagter nye mål for klubben og sig selv, og så er han en rollemodel for de andre spillere. Han er professionel i alt, hvad han foretager sig, og forsøger hver dag at være den bedste udgave af sig selv, siger sportschef Stig Inge Bjørnebye.

Mortensen, der er anfører i Aarhus-klubben, har lavet indtil videre 54 mål i 119 kampe for AGF, og han ser frem til at bidrage med mere under den nye cheftræner, Uwe Rösler.

- Uwe er kommet ind med nye, spændende idéer, og det projekt vil jeg gerne være en del af. Han har helt klart haft en betydning for mit valg.

- Det er fedt, at der er blevet optimeret på nogle ting og trykket på nogle knapper. Vi bliver presset på en anden måde i hverdagen nu, og det tiltaler mig helt vildt, siger Mortensen.

Mortensen og AGF tabte 0-1 hos Brøndby i sin sæsonpremiere og har søndag besøg af Viborg FF.