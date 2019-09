AGF fortsætter successen

AARHUS (Ekstra Bladet): Ubesejret i fire kampe med tre sejre i streg. Læg dertil det fjerde ‘clean sheet’ i træk, der er da grund til en vis optimisme på Fredensvang. Jakob Ankersen var hurtig på riposten i 1. halvleg, da Mustapha Bundu plaffede på mål.

Esbjerg vadede vist i chancer i kampens første del, men det blev aldrig rigtig til noget. I stedet var der omtrent stående applaus på Aarhus Stadion, da dommeren fløjtede af.

Første halvlegs sikre sidste skanse i AGF-kassen, William Eskelinen, måtte give fortabt efter en selvforskyldt forstrækning i 1. halvleg på et målspark - derfor blev en ung Kasper T. Kristensen - en spiller fra egen avl - sat i spil.

Selvom Esbjergs offensive kræfter momentvist knoklede sig frem til et par mere eller mindre store chancer i AGF-feltet, så blev hjemmeholdets reserve-keeper ikke for alvor testet. Esbjergs 21-årige lejesvend fra Anderlecht Mohammed Dauda blev ellers sendt på grønsværen for at levere de mål, som udeblev i de første 45 minutter, men det gik langt fra derudad for Dauda.

AGF tilkæmpede sig til gengæld kampens momentum i størstedelen af 2. halvleg. De store kreative esbjergensiske genistreger var en mangelvare - og de har stadig kun scoret sølle fire mål i nu otte kampe.

Men at tabe 1-0 til AGF i et opgør, hvor gæsterne præsterede et overtal i målforsøg i statistikkerne, må bestemt være en bitter pille at sluge for Esbjerg-træner John Lammers, der snart skal have gang i den offensiv.

Hjemmeholdets stime af ‘clean sheets’ blev derfor også øget til fire - samme antal kampe, som AGF nu ikke har tabt i.

I det 57. minut gik frontangriber Nicklas Helenius i stykker med en knæskade og blev erstattet af Patrick Mortensen.

Tro kan som bekendt flytte bjerge - og i dagens anledning kunne man ændre lidt på en banner-reklame på Aarhus Stadion ved at skrive: Og den svenske AGF-keeper William Eskelinen fjerner resten.

Måske med hjælp fra den clearings-stærke AGF-kaptajn Niklas Backman - eller ‘Comebackman’, som Ekstra Bladet døbte den 30-årige midtstopper i søndagens spalter.

For ret skal være ret.

Ligefrem at anfægte, at AGF-føringen på 1-0 ved pausefløjt var misvisende ville ikke være helt i Marselis Skoven. Esbjerg misbrugte nemlig i hvert fald tre kæmpe tilbud, hvor hjemmeholdets defensiv så tvivlsom ud.

Esbjerg er leveringsdygtig med en velorganiseret bagkæde, men i front halter det stadigvæk med skarpheden. Det er trods alt ikke nok at kæmpe sig frem til chancerne, bolden skal dælme også i kassen, hvis Esbjerg-mandskabet gerne vil væk fra bunden af tabellen.

Pyry Soiri misbrugte efter 20 minutter en mulighed én-mod-én med Eskelinen, men sparkede kuglen i side-nettet. Joni Kauko, der sidste år viste sig at være et offensivt trumfkort, var få minutter senere uskarp med låget - mens den 22-årige AGF’er i kassen parerede med kærkommen refleks-redning.

Damptromlen Rodolph Austin stod komplet umarkeret i feltet på et frispark, men kunne heller ikke stå distancen og levere målet. Et potpourri af Esbjerg-målchancer blev rundet af med et langskud fra Adrian Petre, men igen stod Eskelinen solidt placeret i AGF-målet.

Til gengæld var det som nævnt hjemmeholdet på Aarhus Stadion, der i det 40. minut kunne juble løs akkompagneret af champagne-galoppen, da et velorkestreret angreb igangsat af en fiks stikning fra Bror Blume til Mustapha Bundu blev omsat til et tørt, fladt hug på Esbjergs målmand Jeppe Højbjerg, der en smule utilgivligt gav en repost til Jakob Ankersen, der nemt kunne trille kuglen i kassen til føringen 1-0 - Ankersens andet mål i sæsonen.

AGF hopper op på 5. pladsen i tabellen med 11 point, mens Esbjerg stadig tumler rundt på 13. pladsen i bunden.

