AGF forventer at købe ny angriber fri

Hvad skete i nat? Her er det store transfer-overblik

AGF har fundet en ny angriber, der skal gøre gøre livet surt for modstanderne i Superligaen. Han hedder Ryan Mmaee.

AGF bekræfter i en pressemeddelelse, at Mmaee hentes til klubben fra Standard Liege på en lejekontrakt, der gælder for resten af sæsonen. AGF har desuden en købsoption på Mmaee.

- Ryan er en ung, spændende angriber, der har de kvaliteter, vi har søgt efter. Med sin fysik, dynamik og fart passer han godt ind i den måde, vi spiller på, siger Peter "PC" Christiansen, der er sportschef i AGF.

- Nu har vi resten af sæsonen til at få det bedste frem i Ryan, og går det, som vi forventer, har vi sikret os en købsoption til at forlænge samarbejdet yderligere, siger han.

Den 20-årige angriber har spillet 20 kampe for Waasland-Beveren og 12 for Standard Liege i alle turneringer.

Aarhusianerne vil dog sandsynligvis håbe, at Mmaee får lidt flere mål i støvlerne, end han har haft hidtil i karrieren.

Det er nemlig blevet til sølle to mål i de i alt 32 kampe, han har spillet i Belgien.

Med blot seks AGF-scoringer i syv superligakampe lader den offensive forstærkning dog til at være tiltrængt.

Klubben har også handlet på målmandspositionen.

Tidligere fredag offentliggjorde AGF, at den ukrainske målmand Roman Mysak er hentet til klubben på en kontrakt, der løber frem til årsskiftet.

Han kommer til fra FC Karpaty og har spillet 105 kampe i den bedste ukrainske række.

Nu skal han i første omgang være reserve for Óscar Whalley efter salget af Aleksandar Jovanovic til spanske Huesca.

- Med tilgangen af Óscar Whalley udviste vi rettidig omhu, og vi er helt trygge ved, at han umiddelbart kan tage over efter Jovanović.

- Men på den korte bane manglede vi en målmand mere, og nu har vi så mulighed for at se en dygtig målmand mere an her i Aarhus i skikkelse af Roman, siger Christiansen til klubbens hjemmeside.

