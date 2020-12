AGF gør ikke som FCK: - Ville ikke være forsvarligt

FC København er for alvor kommet i vælten, efter klubben onsdag meldte ud, at man tager på træningslejr i Dubai i vinterpausen.

Det er kun et års tid siden, at klubben ellers svor, at man ikke vil rejse til de Forenede Arabiske Emirater, hvor der ses stort på menneskerettigheder.

Det er coronakrisen, et ønske om at blive matchet på det nødvendige niveau og jagten på ordentlige fodboldbaner, der har fået FC København til at skifte mening, har klubben oplyst.

AGF bliver - modsat FCK - hjemme i januar. Foto: Lars Poulsen

I AGF lader man sig ikke friste af FC Københavns eksempel. Århusianerne har hverken tænkt sig at rejse til Dubai eller noget andet sted - de afholder træningslejren hjemme på Fredensvang.

- Det ville ikke være forsvarligt at rejse en hel fodboldtrup ud i verden i disse tider, ligesom vi også skal tage hensyn til, at vi har under en måned, før vi skal spille første turneringskamp. Så vi bliver hjemme i Aarhus, fortæller assistenttræner, Lars Friis til klubbens hjemmeside.

- Heldigvis kan vi glæde os over, at vi råder over nogle rigtig gode baner for årstiden, og vi har alt det, vi skal bruge for at komme godt i gang med forårssæsonen. Og så kigger vi på muligheden for at tage på en kort træningslejr et andet sted i Danmark for lige at få den dimension og oplevelse med også.

Også Brøndby har besluttet ikke at tage på træningslejr i udlandet i januar.

AGF-truppen møder efter planen ind 6. januar, og opstarten byder blandt andet testkampe mod Viborg FF, Brøndby IF og AaB.

