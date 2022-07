AGF henter angriber

Patrick Mortensen får en rival til pladsen som spidsangriber i AGF.

Torsdag har klubben hentet Sigurd Haugen, der kommer til fra Aalesund i Norge. Han har fået en femårig aftale med AGF.

Den 24-årige angriber har bevist, han kender vejen til målet.

I sidste sæson scorede han 21 mål i 30 kampe i den næstbedste norske fodboldrække. Denne sæson har han bevist, han også kan score i Eliteserien. Han har scoret syv mål i 13 kampe for Aalesund.

- Vi er meget tilfredse med, at det i kamp med flere andre klubber er lykkedes at hente Sigurd til AGF.

- Han er en hårdtarbejdende, aggressiv angriber, der skaber stor uro i modstandernes felt. Han har gode afslutningsfærdigheder, og så har han en mentalitet, der passer godt ind på vores hold og i en klub som AGF. Han har vist, at han kan levere varen i den bedste række i Norge, og vi har en stor tro på, at han i vores miljø kan tage det næste skridt i sin udvikling, siger sportschef Stig Inge Bjørnebye til klubbens hjemmeside.

Han er meget tilfreds med, at konkurrencen nu bliver styrket om de forreste pladser hos AGF. Målet for AGF har været at få andre kompetencer til klubben end dem, som man har i forvejen.

- Jeg er både stolt og meget glad for aftalen. Jeg har stor tro på projektet, som Uwe Rösler og Stig Inge Bjørnebye har solgt på en god måde. Der er et enormt potentiale i klubben, og jeg er kommet for at være med til at forløse det, siger Sigurd Haugen.

Sigurd Haugen har også optrådt for Union Saint Gilloise samt Sogndal og Odds.

Sigurd Haugen træner først gang med sine nye holdkammerater fredag. Derved kan han blive en del af truppen til sæsonpremieren, hvor modstanderen er Brøndby på udebane.