AGF henter gammel kending

AGF opruster på målmandsposten, hvor klubben netop har sikret sig 21-årige Kamil Grabara på en lejekontrakt. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

Målmanden, der er hentet i Liverpool, var tidligere på leje i foråret i 2019, hvor han med en stribe flotte præstationer markerede sig som en af Superligaens bedste keepere.

Derfor er der AGF-ledelsen da også tilfreds med transferen:

- Vi har et godt målmandsteam i AGF og var egentlig ikke i markedet for at styrke os på den position. Men når muligheden opstår for at hente den kvalitet, Kamil står for og vi samtidig kunne få en spiller tilbage, der kender klubben, omgivelserne og sine holdkammerater, så slog vi til, siger sportschef Peter Christiansen.

Kamil Grabara vendte i sommeren 2019 tilbage til Liverpool, hvor han straks efter blev lejet ud i et år til Huddersfield, der lige havde skilt sig af med danske Jonas Lössl på posten.

Her nåede Grabara at spille 28 kampe, inden han på ny vendte hjem til Liverpool.

Nu er turen imidlertid gået retur til Danmark og AGF, som han i 2019 spillede 16 kampe for. Lejeaftalen gælder for et år.

Se også: - Jeg er den bedste målmand i Superligaen

Se også: Tv-vært ramt af corona

Arrig Ståle: - Direkte løgn!