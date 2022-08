AGF henter Grønning

Både AaB og AGF bejlede voldsomt til angriberen Sebastian Grønnings underskrift.

AGF vandt dén duel.

Klubben melder nu, at de har indgået en aftale med Grønning, der for nyligt blev enig med sin sydkoreanske klub Suwon om at ophæve kontrakten.

- Sebastians kvaliteter som angriber behøver ingen nærmere introduktion. De fleste husker nok hans flotte periode senest han var i 3F Superligaen, hvor han med sine mange mål beviste sig som en klinisk og dygtig afslutter med en fin næse for mål, siger AGF-sportschef Stig Inge Bjørnbye til klubbens hjemmeside.

Grønning skiftede til Sydkorea fra Viborg FF i januar i år efter en god periode for Viborg i både Superligaen og 1. division. I alt 50 kampe og 31 mål blev det til for Viborg.

- Forudsætningerne ændrede sig for mig i Suwon Samsung Bluewings, så jeg fik muligheden for at skifte væk og komme hjem til Danmark. Og jeg er helt vildt glad for, at jeg nu kan kalde AGF for min nye klub. Efter gode samtaler med træneren og sportschefen har jeg en rigtig god fornemmelse og en stor lyst til at være med til at bidrage til AGF’s ambitioner og udvikling, siger angriberen til AGF's hjemmeside.

- Nu ser jeg frem til at komme tilbage til 3F Superligaen og forhåbentlig være med til, at vi kan fortsætte vores positive sæsonstart, og jeg glæder mig til at komme i gang med et nyt og spændende kapitel i min karriere, siger Sebastian Grønning.

Grønning har skrevet under på en treårig kontrakt med AGF.

