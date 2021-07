AGF henter ligatopscorer

AGF forstærker sig i angrebet med polske Dawid Kurminowski, der kommer fra slovakiske MSK Zilina på en femårig aftale.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Den 22-årige angriber scorede 20 kasser for sin nu forhenværende klub i sidste sæson og står i alt noteret for 27 mål i 51 kampe for MSK Zilina. Han blev topscorer i den slovakiske liga.

AGF's sportschef Stig Inge Bjørnebye glæder sig selvsagt over indkøbet.

- Vi er stolte over, at det er lykkedes at indgå en aftale med Dawid. Han er en ung, ambitiøs angriber, som har vist, at han kan score mål i en kompetitiv europæisk liga. Han har også erfaring fra ungdomslandsholdene i Polen, og vi har en forventning om, at Dawid i vores miljø kan udvikle sig yderligere og score mål for os, siger sportschef Stig Inge Bjørnebye, der beskriver angriberen som en klassisk 9'er, der både er hurtig og kan afslutte med begge ben og hovedet.

Kurminowski har spillet 22 ungdomslandskampe for Polen, men har endnu ikke fået debut for landsholdet. Han har forhørt sig hos en tidligere AGF'er, inden han skrev under på en femårig aftale.

- Jeg har haft gode snakke med cheftræneren og også forhørt mig hos Kamil Grabara, og AGF er en spændende udfordring for mig. Jeg synes, den danske liga er god – bedre end den slovakiske, og jeg har hørt, at byen elsker fodbold, og at vi har gode fans. Jeg ser frem til at spille for dem og vinde kampe med AGF, siger Dawid Kurminowski.

Polakken træner med AGF for første gang allerede mandag og står til rådighed i sæsonpremieren mod Brøndby på søndag.