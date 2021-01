AGF henter ny spiller

Det er januars transfervindue, der er åbent, men AGF har tirsdag forstærket sig i sommerens vindue.

Århusianerne oplyser, at man henter midtbanespilleren Frederik Brandhof i Viborg FF på en fri transfer. Han tiltræder på Fredensvang 1. juli og gør altså sæsonen færdig i domkirkebyen.

24-årige Frederik Brandhof har en fortid i FC Midtjylland, hvor det blev til en enkelt optræden på førsteholdet.

- Vi er rigtig glade for, at vi kan hente Frederik til Fredensvang. Han er en dynamisk og målfarlig midtbanespiller, der trods sin relative unge alder har spillet rigtig mange divisionskampe og for længst har vist sit værd som en hårdtarbejdende og ihærdig fodboldspiller.

- Frederik indeholder mange af de dyder som vi sætter højt i AGF og han bliver en fin tilføjelse til vores trup, hvor han kommer til at give os nogen nye dimensioner og muligheder, og vi ser frem til at byde ham velkommen til sommer, siger cheftræner i AGF, David Nielsen.

Frederik Brandhof huserer primært på den centrale midtbane, men han kan også bruges på kanten. Han kom til Viborg FF i januar 2019, og han har i denne sæson været fast mand hos topholdet i 1. division.

Han er noteret for to scoringer - begge faldt mod Fremad Amager i syvende runde.

Frederik Brandhof har underskrevet en aftale på tre-et-halvt år med AGF.

