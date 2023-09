AGF henter ny stopper

Superligaklubben AGF har kort før deadline sikret sig en ny forsvarsspiller.

Fra ungarske Ferencvaros ankommer den 24-årige hollænder Mats Knoester på en lejeaftale, der gælder frem til næste sommer.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

AGF har netop solgt sin unge stopper Thomas 'TK' Kristensen til Udinese for en rekordstor sum for klubbens vedkommende, og der var derfor et hul i defensiven.

Klubben blev meldt interesseret i Mads Bech Sørensen fra AGF, men ham skrev FC Midtjylland tidligere fredag kontrakt med.

- Efter vores salg af 'TK' har vi ønsket at styrke os med en ny central forsvarsspiller, og Mats lukker det hul for os.

- Han er en rolig spiller med et godt overblik, der har øje for sit holds bedste og som rummer gode lederegenskaber, hvad han også viste, da han i en ung alder var viceanfører for sin klub i Holland, siger AGF's sportschef, Stig Inge Bjørnebye, til klubbens hjemmeside.

Knoester har en fortid i Feyenoord og Heracles. Sidstnævnte spillede han mere end 100 kampe for.