AGF henter svensk midtbanespiller

Kevin Yakob er ny spiller i Aarhus Gymnastik Forening.

Den 21-årige svensker skifter fra den svenske Allsvenskan-klub IFK Göteborg. Han bliver udstyret med en femårig aftale.

Det bekræfter klubben på Twitter og i en pressemeddelse.

- Kevin er en spændende ung spiller med et fint blik for spillet. Han er en målfarlig, han er fysisk stærk af sin alder og en kreativ midtbanespiller, der gennem længere tid har gjort det godt for IFK, hvor han har bidraget med mål og assist, siger Stig Inge Bjørnebye, sportschef i AGF, om aarhusianernes nye indkøb.

Prisen for AGFs nye indkøb ligger ifølge det svenske medie Expressen på 1,4 millioner kroner, ligesom der angiveligt skulle være en videresalgsklausul på 15 procent inkluderet i aftalen.

Yakob fik sin debut i Allsvenskan for BK Häcken i 2018. I starten af 2021 skiftede han til IFK Göteborg, hvor han nåede at spille halvandet år, inden han nu er at finde i AGF.

AGF har ledt efter en erstatning, efter Albert Grønbæk skiftede til norske Bodø/Glimt tidligere i dette transfervindue, og det har de ifølge sportschefen Stig Inge Bjørnebye nu fundet i den unge svensker.

Den unge svensker nåede at repræsentere svenske IFK 42 gange, ligesom han har spillet flere kampe for de svenske ungomslandshold.

