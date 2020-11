AGF hyrer agent som ny talentchef

AGF reagerer hurtigt og fremrykker ansættelsen af sin nye talentchef for at lukke en del af det hul, der opstod efter FCK snuppede sportschef Peter Christiansen i sidste uge,

Klubben har nemlig landet en af landets mest anerkendte fodboldagenter til stillingen som talentchef, hvilket giver De Hviee et vigtigt kort på hånden, når hullet efter Peter Christiansen skal lukkes på den korte bane.

Jesper Ørskov kommer fra agentfirmaet People in Sport og starter i jobbet hos AGF 15. december.

People in Sport er en af landets største agentfirmaer anført af Michael Stensgaard, som repræsenterer Thomas Delaney, Henrik Dalsgaard og Andreas Bjelland.

Jesper Ørskov, der har base i Silkeborg, afløser Allan Frederiksen, der har ønsket at stoppe.

- Han har i kraft af sine mange år i People in Sport - hvor han primært har arbejdet med de største talenter i Danmark - en stor indsigt i talentudvikling både nationalt og internationalt og vi glæder os over, at det er lykkes os at tiltrække en kapacitet som ham, siger AGF-direktør Jacob Nielsen i en pressemeddelelse.

Jesper Ørskov har i en årrække opbygget et stort netværk som agent i Holland, hvor han især har haft blikket på talenter. Han har repræsenteret spillere som Victor Jensen, Emil Riis og var også repræsentant for Kasper Lunding, som i det netop overståede vindue blev solgt til Holland.

Den 35-årige kommende AGF-chef bliver spillet ind som et kort i den kabale, som AGF skal have til at gå op efter Peter Christiansens exit, og han kommer til at spille en vigtig rolle for AGF i det kommende transfervindue.

- Med Peter Christiansens uventede afgang forleden er det ekstra belejligt, at Jesper nu bliver en del af vores organisation, for han bliver en værdifuld sparringspartner for mig i det kommende transfervindue, indtil vi har en ny sportschef på plads, siger Jacob Nielsen.

