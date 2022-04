AGF i kovending: Stjernen vender tilbage

De Hvi'e forsøger på at vende den negative udvikling i bunden ved at reaktivere Jon Dagur Thorsteinsson til de sidste fem kampe

Jon Dagur Thorsteinsson vender tilbage til AGF.

De Hvi'e tager nu situationen i bunden så alvorligt, at de har bestemt sig for at reaktivere sin islandske landsholdsspiller.

Det oplyser cheftræner David Nielsen sammen med sportschef Stig Inge Bjørnebye i forbindelse med dagens træning.

- Vi har valgt at reaktivere Jon Dagur Thorsteinsson, siger David Nielsen.

- Det er en beslutning, som vi har brugt lidt tid på, men jeg synes det er den rigtige beslutning nu.

- Set fra mit ståsted handler det også om spillerens attitude gennem den sidste stykke tid, hvor spilleren har vist, at han kan bidrage, siger David Nielsen stående side om side med sportschef Stig Inge Bjørnebye.

- Da vi tog beslutningen, lå holdet på syvendepladsen med god afstand til nedrykningsstregen.

- Vi havde den mening, at vi skulle prioritere anderledes. Han havde sagt nej til klubben og tre sportschefer. Nu er situationen anderledes, siger Stig Inge Bjørnebye.

- Jon har været fantastisk i den seneste periode, og så giver det mening at omgøre det og trække en streg.

- Vi håber at han kan give os den energi, som vi har brug for, siger Bjørnebye.

David Nielsen efter nederlaget til OB søndag. Foto: Ernst van Norde

Beslutningen repræsenterer en gevaldig kovending.

Så sent som mandag var Jon Dagur Thorsteinsson ikke med i reserveholdskampen mod Randers FC, men efter at have tygget på tingene, så har AGF besluttet at reaktivere ham for at stå bedst muligt i kampen mod nedrykning.

Og alvoren i bunden afspejles nu også i de meget klare meldinger, der kommer fra AGF. David Nielsen og Stig Inge Bjørnebye stod skulder ved skulder, da nyheden om Jon Dagur Thorsteinsson blev præsenteret.

På sidelinjen lidt derfra stod både direktør Jacob Nielsen og bestyrelsesformand Lars Fournais. De helt tunge drenge er altså trådt tættere på holdet og alle de små tilløb til misforståelser skal elimineres.

Det har taget lang tid for AGF at indse, at der er brug for, at der er brug for en samlet stemme, men det var oplevelsen tirsdag formiddag.

- Vi har alle været sammen om den beslutning om Jon. Jeg har haft en udfordring med at få holdet til at præstere godt nok. Det skal ikke trækkes op til, at der er en konflikt mellem mig og Stig.

- Vi har fået det spørgsmål kontinuerligt gennem tiden, og det er endnu et sted, hvor der sættes en kile ind for at begrunde hvorfor holdet ikke præsterer.

- Jeg har været bag beslutningen, da vi sagde, at Jon skulle tage et step tilbage. Og jeg har også været bag beslutningen, nu hvor vi aktiverer Jon igen.

- Vigtigst af alt er, at Jon er med ombord og hans holdkammerater også er med ombord. Det er, hvad jeg koncentrerer mig om, siger David Nielsen.

- Vi har ikke lykkedes med det, som vi ønskede, da vi traf den beslutning for fem kampe siden. Nu er situationen en anden, forklarer Stig Inge Bjørnebye.