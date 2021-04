AGF i store problemer: Skaderne vælter ind

Når AGF går på banen torsdag aften i pokalturneringens første semifinale af to mod Randers, så bliver det med et ganske amputeret mandskab fra aarhusianernes side. Senest har også Kevin Diks meldt afbud.

Derfor er man nu oppe på otte skadede spillere i AGF. Det oplyser klubben på dens hjemmeside forud for torsdagens pokalkamp.

Foruden Diks er der også tale om Nicolai Poulsen, mens man også i forvejen har spillere somFrederik Tingager, Niklas Backman, Daniel Arzani, Mathias Jørgensen, Zach Duncan og Søren Tengstedt ude.

For AGF er det desuden interessant, at det for anden sæson i træk er lykkedes for dem at nå frem til semifinalen i pokalen. I sidste sæson blev det endestationen, da AaB slog dem ud. Dengang bare over én kamp.

Hvis det bliver til en samlet sejr for AGF, så kan de endvidere se frem til, at de skal spilles finalen på hjemmeban.

Kampen mellem de to østjyske Superliga-hold spilles torsdag klokken 19, og den sendes direkte på TV3 Sport.

