AGF i total mål-bonanza

ALGARVE (Ekstra Bladet): Superligaens nummer tre var på en pæn styrkeprøve, da de rendte ind i Tjekkiets bedste mandskab, Slavia Prag.

Modstanderholdet har i denne sæson taget point i Champions League mod så gode hold som Inter og Barcelona, men testen mod AGF blev nu også en mundfuld for tjekkerne.

De blev overrasket fra start, da Benjamin Hvidt fik en god bold, som han derefter serverede til Jakob Ankersen. Kanten sendte bolden i mål og kan altså glæde sig over en scoring, der gør det lidt sværere for David Nielsen at sætte ham af, selvom han kun har kontrakt indtil sommer.

Profiler som Mustafa Amini og Mustapha Bundu sad i skyggen på den enlige tribune på Estadio Municipal de Albufeira, og de kunne efter en halv times spil se Patrick Mortensen gøre det til 2-0 efter et flot indlæg, der lå lige i panden på angriberen.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Anden halvleg blev en sand målfest.

Den åbnede med en reducering fra tjekkernes Peter Musa, men et øjeblik efter svarede Ankersen igen og sendte endnu en scoring i netmaskerne.

Der blev dog blundet i solen kort efter. AGF-keeper William Eskelinen kludrede gevaldigt i det og forærede Musa endnu en kasse. Duften af træningskamp blev tydelig, da det fjerde mål på 12 minutter blev scoret til 3-3. Organisationen sad ikke helt i skabet for nogen af holdene i løbet af denne kamp.

Med uafgjort efter 90 minutter skulle et ekstra point uddeles efter straffesparkskonkurrence, og den vandt danskerne med 4-2.

Med løbebanen rundt om græstæppet må det have føltes helt hjemligt for AGF.

Køb adgang til at se AGF, Brøndby og FCKs kampe til Atlantic Cup her.

