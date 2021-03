AGF i total VAR-nedsmeltning

Onsdag kl. 21 mødes Barcelona og Sevilla i en afgørende semifinale i Copa del Rey - se den eksklusivt i Ekstra Bladet+

AGF's sæson truer med at ryge totalt af sporet inden det hele for alvor bliver sjovt.

For anden gang på fire dage udløste en VAR-kendelse den helt store nedsmeltning hos De Hvi'e, da lejesvenden Bubacarr Sanneh så rødt efter bare seks minutter mod FC Nordsjælland.

Gambianeren kom først på kuglen foran eget felt og sparkede den væk, men hans hævede ben fortsatte og knopperne ramte gæsternes Ibrahim Sadiq på anklen.

Dommer Morten Krogh spottede i første omgang ingen forseelse. Men ude i VAR-vognen gik episoden ikke ubemærket. Ved første spilstop blev Morten Krogh bedt om at se situationen efter, og så blev det røde kort fundet frem.

Med tanke på, at AGF i Parken mistede en sejr efter et sent VAR-straffe dømt af dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt, så ramte den nye modgang som en bombe i AGF-lejren. På tribunen fløj det med forbandelser fra både direktør Jacob Nielsen og bestyrelsesmedlemmer.

Ophidselsen i AGF-lejren var så stor, at det nok ikke var tidspunktet, at de skulle have at vide, at manden bag VAR-skærmen var... Jørgen Daugbjerg Burchardt.

En af de mest hårdnakkede påstande fra topfolkene på tribunen gik på, at Ibrahim Sadiq overspillede situationen. I pausen måtte FCN-spilleren udgå med en dyb flænge i anklen.

Inden da havde han dog nået at gøre sin skyldighed, da han efter 13 minutter headede et hjørnespark ned for fødderne af Ulrik Yttergaard Jensen, der kunne banke 1-0 i nettet.

AGF'erne virkede paralyserede over modgangen, og i flere omgange virkede holdet tæt på at gå i decideret opløsning i ren og skær frustration.

De gule kort regnede ned over holdet og for hver gang en kendelse gik FC Nordsjællands vej var det som om frustrationerne fik et nyt nøk i AGF-lejren.

AGF-træner David Nielsen var allerede på nippet til udvisning, da Ibrahim Sadiq lige før pausen bankede en albue i hovedet på Casper Højer Nielsen ved sidelinjen, så han bed sig i læben... og VAR mente ikke det var til rødt.

FC Nordsjællands føring ved pausen var for lille, men gæsterne formåede ikke at udnytte de dybe frustrationer hos hjemmeholdet til at bringe kampen uden for AGF's rækkevidde.

Det betød at AGF fik dæmpet de værste frustationer og fik samlet holdet til et behersket forsøg på at skabe et comeback i de sidste 45 minutter.

Mod SønderjyskE i seneste hjemmekamp fik AGF et straffe efter VAR-tjek. I to omgange var De Hvi'e ude efter straffespark til Patrick Mortensen for episoder på lignende niveau, men ingen nåde fra videodommerne.

Jacob Nielsen sagde efter nedturen i Parken at FCK var 'gode til at manipulere med dommerne og få lagt tryk på, og det må vi jo arbejde med også og blive bedre til.'

AGF måtte konstaere at de ikke lykkedes med de øvelse i første forsøg.

FC Nordsjælland holdt stand hele vejen og vandt fortjent den første sejr siden de sidst mødte AGF.

Eksperten: Sælg ham!