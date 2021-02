AGF i uvejr efter Helmigs stadiontur

AGF har fået et større rap over nallerne, efter at musikeren Thomas Helmig og sønnen Hugo var blandt de få, der fik adgang til kampen mod SønderjyskE søndag.

Det er på de indre linjer faldet flere af klubberne i Superligaen for brystet, at 'De Hvi'e' valgte at gå på kompromis med de protokoller, der er udformet for at sikre, at Superligaen kan fortsætte under pandemien.

De protokoller, der er i brug lige nu, giver kun adgang til snævert antal personer, der har arbejde i forbindelse med Superliga-kampe.

AGF's direktør Jacob Nielsen forklarede søndag til Ekstra Bladet Thomas Helmigs tilstedeværelse med, at han som klubambassadør havde været til møde med klubbens bestyrelse. Hugo Helmigs ærinde i forbindelse med kampen blev ikke klarlagt ...

En overset detalje i forbindelse med Helmig-turen på tribunen er, at musikerne heller ikke bar mundbind, selvom anbefalingerne i protokollen fastlægger, at mundbind til enhver til skal bæres under Superliga-kampe.

Helmig-udflugten er blevet et tema i Divisionsforeningen.

Thomas og Hugo Helmig var på tribunen i Aarhus til søndagens Superliga-kamp mellem AGF og SønderjyskE. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix)

Direktør Claus Thomsen ønsker godt nok ikke at forholde sig til oplevelsen fra AGF-Sønderjyske, men han konstaterer i forbindelse med sagen, at klubbernes centrale organisation jævnligt må præcisere, hvordan corona-protokollerne skal forstås.

- Protokollerne er klubberne enige om at overholde. Vi må i visse situationer indskærpe det enkeltvist for klubber, der har behov for det. Ofte sender vi det også ud kollektivt.

- Vi snakker her om forståelse af protokollerne, hvis vi snakker om, at retningslinjer ikke er fulgt. Klubberne er utroligt ansvarlige omkring det her, for vi er alle enige om, at protokollerne giver de rammer, som sundhedsmæssigt giver mening.

- Og klubber, der er blevet mindet om det, har alle rettet ind, fastslår Divisionsforeningens direktør.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er klubberne i Superligaen og 1. division mandag via mail blevet mindet om retningslinjerne - også når det kommer til brug af mundbind på stadion.

Divisionsforeningen præciserer, hvem der kan gives adgang til.

Direktion, bestyrelse og ejerkreds nævnes som personer, der kan have en nødvendig arbejdsbskrivelse.

Men hverken fan-ambassadører eller musikere er på listen over personer med et legitimt ærinde ...

Derfor slipper AGF Hvis en klub ikke overholder et reglement, overtræder et adfærdskodeks eller på anden vis bringer spillet i miskredit åbner DBU’s love op for, at Fodboldens Disciplinærinstans kan tildele klubben en straf. Det kan være alt lige fra en misbilligelse til en udelukkelse. Der er i DBU’s love et sanktionskatalog med i alt 14 punkter. Divisionsforeningen har et midlertidigt Covid19-cirkulære, der fastsætter hvordan protokollerne skal efterleves i forhold til testning af spillere og den sportslige og medicinske stab (on-pitch personale). Overtrædes det, kan Fodboldens Disciplinærinstans straffe med en bøde på mellem 25.000 og 50.000 kr. Det cirkulære kan ikke komme i spil i 'Helmig-sagen', da det udelukkende omhandler selve overholdelsen af testdelen af on-pitch personale. Protokollerne er udformet som anbefalinger. Kun omkring testhyppigheden af klubbernes spillere og centrale aktører er der tale om krav.

