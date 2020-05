AGF-ikon død

Tidligere storinvestor i AGF og senere FC Vestsjælland, Kurt Andersen, er død. Det meddeler AGF på klubbens hjemmeside.

Kurt Andersen døde i London, hvor han har været bosat i en årrække. Tidligere boede han i Spanien, hvorfra han i 2001 dukkede op og tilbød sig som AGF's redningsmand i en tid, da klubben var truet af konkurs. Han vandt sig da tilnavnet 'Onkel Kurt' og blev et kendt ansigt i Danmark.

Kurt Andersen blev 75 år.

Han var bankmand og var en sky klubejer, som helst holdt sig i kulissen. Han skød 13 millioner kroner i AGF i begyndelsen af 2002 og sørgede sammen med lokale investorer for, at den aarhusianske klub klarede skærene.

Anderledes gik det i 2015, da han som investor i FC Vestsjælland måtte se sine millioner være spildt, idet klubben gik konkurs. Siden da holdt han sig ude af fodboldverdenen.

Kurt Andersen blev en velhavende mand i kraft af sit virke i bankverdenen. Han var direktør for Republic National Bank i Storbritannien og var udsendt til Fjernøsten, hvor han etablerede en lang række filialer, skrev finans.dk i et fødselsdagsportræt, da Kurt Andersen i november sidste år fyldte 75 år.

Kurt Andersen har været klubejer i både AGF og FC Vestsjælland. Foto: Ritzau Scanpix

I en nekrolog på AGF's hjemmeside beskriver klubbens forhenværende formand Erik Meineche Schmidt klubbens redningsmand som 'en vidende og engageret verdensmand, der var karakteriseret ved troværdighed, selvironi og varme på en måde, der har gjort et uforglemmeligt indtryk på os.

Erik Meineche Schmidt minder om, at AGF har meget at takke Kurt Andersen for:

'Der er mange, der i tidens løb er blevet omtalt som 'AGF's redningsmand'. Kurt er en af dem, der for alvor levede op til navnet, og det er først og fremmest hans fortjeneste, at klubbens seneste historie ikke også skal beskrives ved ordet 'konkurs', skriver Schmidt.

Kurt Andersen var engageret i AGF i perioden 2001-2007. Derefter blev han hovedaktionær i FC Vestsjælland, som han var med til at føre i Superligaen. Forretningen kunne dog ikke bære, og til sidst havde Andersen ikke penge til at holde klubben i live. Derfor gik den konkurs, kort efter den var rykket ned i 1. division, skriver Tipsbladet.

