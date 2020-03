AGF indkalder til pressemøde: 'En stor nyhed'

AGF er efter eget udsagn på vej med spændende nyt. Klubben har onsdag morgen udsendt en pressemeddelelse, hvor den indkalder til pressemøde onsdag eftermiddag.

- Her vil AGF - sammen med to samarbejdspartnere, der offentliggøres til mødet - løfte sløret for en stor nyhed for århusiansk og dansk fodbold, skriver klubben i sin indkaldelse.

Det fremgår ikke, om pressemødet handler om et nyt stadion, eller hvad temaet ellers måtte være, men Aarhus Stiftstidende erfarer, at AGF har besluttet at gå ind i kvindefodbold.

Ifølge avisen skal det ske i et samarbejde med klubberne VSK Aarhus og IF Lyseng, men klubben ønsker ikke at kommentere oplysningerne forud for pressemødet klokken 14.

AGF og Aarhus Kommune præsenterede i december et samarbejde med de private investorer Salling Fondene og Lind Invest, som i alt ville lægge 500 millioner kroner til et nyt stadionområde.

Det skulle dog først afklares, hvordan man bedst fik inddraget alle parter i området, som foruden fodboldstadion tæller flere indendørshaller, en cykelbane, væddeløbsbane og tennisbaner. Spørgsmålet er, om man allerede har fundet en løsning, som alle parter kan bakke op om.

Mens AGF tilsyneladende brygger på nye tiltag i kulissen, går førsteholdet ind i en afgørende fase af sæsonen. Holdet møder torsdag aften Randers FC i den kamp, der blev udsat i første forårsrunde.

Det bliver dog uden tilskuere på grund af de igangværende tiltag mod spredningen af coronavirus, men til gengæld med helt nyt græs på Ceres Park.

