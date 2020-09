AGF-jubel: Millioner vælter ind

Ekstra Bladet har sikret sig rettighederne til Bodø/Glimts Europa League-møde med AC Milan. Med Ekstra Bladet+ kan du se kampen fra San Siro torsdag aften.

Trods coronakrise og deraf negativ indflydelse på diverse indtægtsmuligheder leverer selskabet bag fodboldklubben AGF for andet år i træk et overskud.

Før skat har AGF tjent 10 millioner kroner for regnskabsåret, der strækker sig fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Det oplyser AGF onsdag i klubbens årsrapport.

- Det har været et udfordrende regnskabsår på grund af COVID-19, men takket være det stærke fundament, vi har fået opbygget i de senere år, kan vi alligevel notere et tilfredsstillende resultat, siger bestyrelsesformand Lars Fournais.

- Det er især værd at hæfte sig ved, at vi både sportsligt og kommercielt fortsat udvikler os i en positiv retning, hvilket resulterede i de første medaljer i 23 år og en rekordhøj sponsoromsætning.

Også administrerende direktør i AGF, Jacob Nielsen, ser med positive øjne på det resultat, som den østjyske klub onsdag har præsenteret i årsrapporten.

- Trods de vanskelige vilkår, som covid-19 medførte i anden halvdel af regnskabsåret, er vi lykkedes med at bygge videre på den positive udvikling, koncernen de senere år har gennemgået, siger direktør Jacob Nielsen til AGF's hjemmeside.

- Og vi har i sæsonen slået en lang række rekorder, når det kommer til tilskuere, transfer, merchandisesalg, tv-seere og sponsoromsætning.

Patrick Olsen er en af de nye AGF-profiler, der skal forsøge at bidrage til endnu mere sportslig succes og derved yderligere økonomisk vinding i det århusianske. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Klubben har oplevet et fald i indtægter for entré, billetter og tv på seks millioner kroner som følge af coronakrisen og dens restriktioner.

Også selskabets restaurations- og cateringsvirksomhed har været hårdt ramt af coronapandemien.

De faktorer er en del af årsagen til, at den samlede omsætning er faldet fra 131 millioner kroner til 122 millioner kroner i forhold til året før.

Samtidig er lønomkostningerne steget med otte millioner kroner, hvilket ifølge årsrapporten skyldes en stigning i antallet af ansatte, men især øgede udgifter til superligatruppen.

Til gengæld har man oplevet en stigning i sponsorindtægter på ni millioner kroner, ligesom også de forbedrede sportslige resultater med superligabronzen har givet øgede indtægter.

Der har både været jubel på banen og på direktionsgangen i AGF i det seneste år. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Dertil er de eksterne omkostninger faldet med fem millioner kroner.

Som andre klubber har regeringens kompensationsordninger været med til at afdække tab, og det har været medvirkende til, at AGF alligevel kunne præstere et tocifret millionoverskud.

Selskabets egenkapitel er nu på 68 millioner kroner, og udsigterne for næste regnskab er også gode.

AGF forventer et plus på mellem 15 og 30 millioner kroner, når regnskabet om et års tid igen gøres op.

De positive forventninger skyldes blandt andet salget af profilen Mustapha Bundu til belgiske Anderlecht. Den indtægt ligger i det igangværende regnskabsår.

