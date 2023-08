AGF-kaptajn langer ud efter egne fans: Langt fra i orden

Da AGF-angriber Janni Serra sparkede et straffespark i søndagens kamp mod Silkeborg, begyndte AGF's fans at buhe af tyskeren.

Det var en situation, Patrick Mortensen ikke ville finde sig i.

Derfor har AGF-topscoreren lavet et opråb til klubbens fans på en story på sin Instagram-profil.

'Der blev buhet af Janni fra en del tilskuere, da han fik overrakt bolden fra Mikael (Anderson, red.), og det blev nogle utilfredse med.'

'Ligegyldigt, hvilket grundlag folk buhede af, var det langt fra i orden. Lad os dog for Søren give Janni det bedste udgangspunkt for at score sit første mål for denne klub,' lyder det fra angriberen.

To straffespark på en gang

Episoden fandt sted i slutminutterne af den vanvittige afslutning på AGF mod Silkeborg, hvor AGF var foran med 1-0, da tillægstiden begyndte.

Men så scorede Silkeborg først ét og så to mål, inden AGF fik tildelt et straffespark.

Janni Serra blev for en kort stund skurk, da han brændte et straffespark dybt inde i tillægstiden... Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

...men Mikael Anderson troppede herefter op og agerede redningsmand på omsparket. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Her skulle Janni Serra sparke, fordi anfører Mortensen var pillet ud, men brændte sparket. Dog hoppede Silkeborg-keeper Nicolai Larsen for tidligt, og dermed kunne Mikael Anderson sparke straffesparket i kassen.

I episoden inden Serras brændte straffespark var det Mikael Anderson, der gik med bolden i hænderne og lagde den på pletten, men, måske overraskende for nogle fans, var det Serra, der sparkede.

Og at det var Serra, der sparkede, har altså ifølge Mortensen forårsaget buheriet på Ceres Park.

'Det skal siges, at Mikaels ageren under hele seancen var helt korrekt - det var planlagt før kampen, at Janni skulle sparke, hvis jeg ikke var på banen.'

'Han ville blot beskytte pletten og Jani, tage presset fra ham og på den både lade ham få det bedste optakt til sparket,' skriver Mortensen.

