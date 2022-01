AGF klar med 100 mio.

Mens seks forskellige arkitektfirmaer er i færd med at slå de streger, de håber skal være Aarhus' nye fodboldstadion, trykker fodboldklubben AGF nu endnu hårdere på investeringsknappen i projektet.

I en pressemeddelelse skriver superligaklubben, at man er klar til at investere 100 millioner kroner, i stedet for de tidligere lovede 50 millioner kroner, i det nye stadionprojekt i Aarhus.

- AGF har i over 100 år haft hjemmebane for enden af Stadion Allé, og vi vil gerne bidrage til, at byen får et stadion i international topklasse, siger Lars Fournais, bestyrelsesformand i klubben, i pressemeddelelsen.

- Og som vi også tidligere har meldt ud, så skal de millioner, vi tilfører, primært øremærkes topmoderne VIP- og konferencefaciliteter.

At klubben er klar til at fordoble investeringen i projektet betyder dog ikke, at noget er ændret, i forhold til hvor projektet står lige nu.

- Det er vigtigt at understrege, at vi endnu ikke har en endelig aftale på plads med Aarhus Kommune, understreger Lars Fournais.

- Med de 100 millioner kroner, vi er villige til at skyde ind i projektet, følger naturligvis nogle betingelser, og der er stadig flere centrale forhold, som er uafklarede.

- Blandt andet i forhold til den fremtidige driftsmodel, og hvordan vi løser udfordringen med at afvikle vores kampe, mens byggeriet er i gang.

Som nævnt er seks arkitektfirmaer med i konkurrencen om at tegne det nye stadion, der i mange år har været et tema i Aarhus.

