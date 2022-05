AGF knuste SønderjyskE's mirakel

En flok totalt pokalsmadrede sønderjyder havde en sensationel livline mellem hænderne, men Frederik Tingager slukkede drømmen efter 87 minutter med udligningen til 1-1.

Og efter 14 sæsoner i Superligaen hænger SønderjyskEs status som erstklassig kun i den yderste teori.

SønderjyskE tog en chokføring i Aarhus, da Duplexe Tchamba scorede efter et kvarter, men drømmen om miraklet blev knust til sidst.

Og dermed er det nu kun et sensationelt comeback fra Vejle, der kan ødelægge tingene for AGF i bunden.

Men der er meget at rette op på i Smilets By.

Det trækker op til et møde med skæbnen denne sommer i AGF. Seks års omhyggeligt arbejde med at udvikle De Hvi'e fra et knoklerhold til en medaljebejler er stort set udslettet.

Mod SønderjyskE fik de hårdt prøvede AGF-fans et længe savnet glimt af fremtiden, da klubbens dyreste spiller nogen sinde, Mikael Anderson, omsider viste hvad pokker alle de 15 millioner handlede om.

Når en spiller koster så mange penge skal han enten banke kasser ind i stimer, eller så skal han være det tandhjul, som hele holdet roterer om.

Dén rolle har Mikael Anderson haft ekstremt svært ved at indtage i AGF-trøjen.

I disse dage sidder konfirmanderne ved festbordene og får at vide, at de nu 'træder ind i de voksnes rækker.'

Mikael Anderson blev voksen på Aarhus Stadion søndag 8. maj.

Akamdemi-knægten fra FC Midtjylland beviste omsider, at AGF kan bygge fremtiden omkring rygnummer otte.

Han løftede holdet efter SønderjyskEs tidlige føring frem til den bedste halve time holdet har spillet siden forårspremieren i Haderslev.

Hvordan to helt åbne chancer blev brændt af Jon Dagur Thorsteinsson hører til blandt sæsonens største mysterier.

Og det var selvfølgelig også Anderson, der fremtvang det frispark på kanten af feltet i anden halvleg, som Thorsteinsson bankede i muren.

Resten fra Stig Inge Bjørnebyes dyre indkøbsvogn var til gengæld ikke synlige. Småskadede Eric Kahl sad helt over, Og Dawid Kurminowski, Yann Bisseck og Jack Wilshere startede ude.

42 millioner har smidt på bordet på den satsning. Og AGF er tvunget til at smide noget i samme størrelsesorden for at genoprette troen på De Hvi'e..