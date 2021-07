AGF køber ind i Portugal

AGF har denne sommer sagt farvel til Kevin Diks, hvis lejeaftale udløb, og nu har de hentet en ny mand ind til pladsen på højre back.

Der er tale om belgisk-congolesiske Anthony D’Alberto, der kommer til den aarhusianske klub fra portugisiske Moreirense FC og har fået en treårig aftale hos AGF. Det bekræfter klubben på dens hjemmeside lørdag formiddag.

- Anthony er en dynamisk, offensivt-minded back, der primært spiller i højre side, men også kan bruges på den modsatte back og på begge kanter. Han finder gode løsninger med bolden og har en god indlægsfod. Både defensivt og offensivt spiller han med stor intensitet, og passer på den måde godt ind i vores spillestil.

- Han kommer med masser af erfaring fra den portugisiske Primeria Liga, og han har en stærk personlighed, der gør, at han hurtigt vil falde til i AGF og Aarhus, selvom det er en helt ny liga og et nyt land for ham, siger sportschef Stig Inge Bjørnebye til agf.dk.

Spilleren har også en fortid i Anderlecht og Braga.

Mens AGF henter nye spillere, så har en anden jysk klub problemer med træneren, der gemmer sig i bussen.