AGF-legende politianmeldt

Den legendariske AGF-målmand Lars Windfeld er blevet politianmeldt i forbindelse med konkursen i Titus Olie & Gas.

Det skriver mediet Finans på baggrund af en pressemeddelelse fra en række investorer i selskabet.

Ifølge investorerne, som har dannet 'Foreningen af kritiske Titus-investorer', er der 'konstateret en række kritisable forhold vedrørende salg og markedsføringen af projekterne'.

- Vores advokater - DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab og Winther Høy Advokatfirma - er under deres vurdering af, om Titus og selskabets ledelse har et erstatningsansvar overfor investorerne, stødt på forhold, der eventuelt kan udgøre strafbare forhold. Derfor politianmelder vi nu Lars Windfeld, lyder det fra formanden for foreningen, Henrik Hegaard.

Politianmeldelsen er indgivet til Østjyllands Politi, ligesom foreningen har rettet henvendelse til Finanstilsynet.

I midten af november kom det frem, at utilfredse investorer krævede mindst 100 millioner kroner tilbage af ledelsen i det krakkede firma, der administrerede en række amerikanske olieprojekter, som investorerne havde købt sig ind i.

- Ingen har nogensinde fået et afkast, der svarer til investeringen. Flere projekter er blevet lukket gennem årene, og vi har aldrig kunnet få at vide hvorfor. Det har skabt mistillid til, om alt er foregået, som det skal, forklarede Henrik Hegaard for en måned siden til Finans.

Udover at være en del af ledelsen var Lars Windfeld også hovedaktionær i selskabet, som blev ramt af konkurs i maj.

Dengang sagde Lars Windfeld, at de dykkende oliepriser under coronakrisen kostede livet for selskabet. Samme melding lød fra kuratoren, men ifølge foreningen er uregelmæssighederne sket frem til 2020, hvorfor de ikke mener, der er sammenhæng mellem coronasituationen og uregelmæssighederne.

Udover godt 200 kampe for AGF var Lars Windfeld også administrerende direktør i klubben, men stoppede i 2009 på grund af stress.

