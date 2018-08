AGF-mareridt er forbi: Forbandelsen brudt i Aarhus

AGF vandt for gang i fem år over SønderjyskE på hjemmebanen i Aarhus. Mustapha Bundu blev matchvinder med scoring til 1-0

AARHUS (Ekstra Bladet): Det er slut med, at SønderjyskE-spillerne kan synge i katakomberne under Aarhus Stadion om ’altid at vinde’ i Aarhus.

Et fem år langt mareridt sluttede for aarhusianerne med aftenens snævre 1-0 sejr.

Ikke siden 23. august 2013 har ’de hvii’ slået sønderjyderne på eget græs, og det førte for nogle år siden til håndgemæng på vej til omklædningsrummene på grund af gæsternes sang.

Det var den sierraleonske angriber Mustapha Bundu, som efter godt en halv time stod for det forløsende mål.

Som en anden stregspiller i håndbold vred han sig fri af Nicholas Marfelt og hamrede sikkert bolden ind bag Sebastian Mielitz i gæsternes mål.

Kort efter kunne ’synderen’ have gjort skaden god igen, men ramte stolpen, og riposten sendte Marcel Rømer med et følt skud forbi trekanten.

Kort ind i 2. halvleg valgte SønderjyskE-træner Claus Nørgaard at forbarme sig over en modløs og overmatchet Nicholas Marfelt og hev ham ud.

Selv om det brændte på mod slutningen foran gæsternes mål, kunne sønderjyderne ærgre sig over pointtabet, fordi man i den første time havde flere nærgående forsøg, som havde fortjent bedre.

Med sejren er hjemmeholdet fortsat ubesejret og kan gå på tidlig weekend som 2’er i Superligaen.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det kan de forventningsfulde og overoptimistiske AGF-tilhængere nok få en masse ud af, og da den næste modstander på egen bane er FCK, vil der med garanti blive fyret op under kedlerne.

Efter alt for mange afbrændere i de første kampe havde AGF’s træner David Nielsen mistet tålmodigheden med Kasper Junker og overlod i stedet pladsen som den centrale angriber til alt-mulig-mand og anfører Jens Stage.

Denne var ikke spor skarpere og brændte også et par store muligheder, og da Kasper Junker efter godt en time kom ind i stedet for målskytten Mustapha Bundu, var den vragede førsteangriber lige så bleg som i de forudgående kampe.

Så sportschef Peter Christiansen kan ikke komme hurtigt nok i gang med at finde en målskytte, der kan omsætte de aarhusianske chancer til mål.

Forsvaret virker fortsat rimeligt stabilt, selv om anfører Pierre Kanstrup fortsat er udenfor med en skade, så AGF har fået lagt bunden til bedre tider, hvis altså kan få gang i målene.

