Aarhusianerne kunne fredag for første gang siden 2008 præsentere et årsregnskab med sorte tal på bundlinjen

Det går godt i AGF. Både på og uden for de hvide kridtstreger.

Fredag kunne selskabet bag den aarhusianske superligaklub, AGF A/S, præsentere et årsregnskab for 2018/2019-sæsonen, der viser et overskud på ti millioner kroner før skat.

Det skriver AGF i en pressemeddelelse.

Det er en stigning på 20 millioner i forhold til årsregnskabet fra 2017/2018-sæsonen.

Det er første gang siden 2008, at der ikke er røde tal på bundlinjen, og resultatet er det bedste i selskabets mere end 40 år lange historie.

Årsagen til det gode resultat skal findes i større event-, tv- og sponsorindtægter og en stigning i antallet af tilskuere til holdets hjemmekampe.

Samtidig er der sket en væsentlig stigning i transferindtægter, lyder det.

Ud over et historisk stort overskud var klubbens omsætning på 131 millioner i den forgangne sæson også rekordstor. Det samme var sponsorindtægterne på 55 millioner.

- Hele organisationen har de senere år arbejdet hårdt for at skabe en forretning i balance, og det begynder vi nu at høste frugterne af, siger Lars Fournais, bestyrelsesformand i AGF A/S, i pressemeddelelsen.

- Det fundament, vi står på, har aldrig været stærkere i kraft af en sund økonomi, en stærk kommerciel platform, en spillertrup med et stort potentiale og en flot opbakning i byen og regionen.

- Vores fremmeste opgave er nu at bygge videre på den positive udvikling, så vi kan tage de næste skridt både sportsligt og kommercielt, hvilket er en opgave, der til stadighed kræver ydmyghed og hårdt arbejde.

AGF budgetterer for indeværende sæson regnskabsmæssigt med en ottendeplads og forventer et resultat før skat på mellem 5 og 15 millioner kroner.

Den sportslige målsætning er en top 6-placering. Lige nu ligger holdet på tredjepladsen i Superligaen efter at have vundet dets seneste fem kampe i træk.



AGF med historisk godt regnskab

Se også: Misser dansk EM-brag: Alvorligt skadet i druk-skandale

Se også: Neymar skal i retten