AGF meldt til politiet efter ulykke

Superliga-klubben AGF har været ramt af en alvorlig arbejdsulykke på træningsanlægget i Fredensvang. Det skriver både B.T. og Århus Stiftstidende, der har fået aktindsigt i sagen hos Arbejdstilsynet.

I maj faldt tungt udstyr i træningscenteret ned over en træner, der var alene i rummet. Han lå ifølge aktindsigten bevidsløs og fastklemt, inden han blev hjulpet fri. Han blev hentet af en ambulance og var siden sygemeldt.

Arbejdstilsynet har siden været på besøg for at se nærmere på forholdene og har efterfølgende indstillet til politiet, at der rejses tiltale.

Klubben har - ifølge Arbejdstilsynet - overtrådt arbejdsmiljølovgivningen, skriver B.T., fordi man ikke har sikret, at redskabet var opsat sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

'Ulykken kunne være sket på en identisk måde for en spiller, hvis den ikke var sket for skadelidte, da apparatet var anvendt på samme måde, som andre ville anvende det. Belastningen har været cirka halvdelen af det mulige', skriver Arbejdstilsynet blandt andet.

Ender det med en sag, kan AGF få en bøde eller en straffesag.

De to medier skriver, at AGF siden har bragt forholdet i orden, og at man nu har ansat en virksomhed til løbende at foretage kontrol af udstyret.

Fitnesslokalet bruges ikke kun af både af trænere, Superliga-truppen og ungdomsspillere, forlyder det. Fremover må ingen bruge træningsrummet alene, skriver Aarhus Stiftstidende.

AGF har afvist at kommentere sagen.