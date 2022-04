AGF nægter at give interview

Det stak en smule af for AGF's Mikael Anderson efter kampen mod Viborg i sidste runde af grundspillet, hvor han efter et gult kort sparkede og ødelagde en mikrofon til 20.000 kroner.

Det var noget, som TV3 Sport gerne ville have talt med midtbanespilleren om. Men det kunne de ikke få lov til, fortæller vært Daniel Ortved på førnævnte tv-station.

- Der er mange elementer i det her raseri, som vi sjældent ser fra den her ellers gemytlige unge mand fra Harlev lidt uden for Aarhus. Men han var helt oppe og støde. Det ville vi gerne have talt med ham om, siger han og fortsætter:

- Det kunne vi ikke få lov til uanset hvor meget vi har snoet og vredet os og gjort plads til ham i udsendelsen, så ville han ikke komme ned og tale med os om den her episode. AGF vil ikke tillade det, har de meldt ud til os, siger Ortved.

Sitationen i den dramatiske kamp og meget mere kan ses i videoen øverst i artiklen.

Efter kampen havde disciplinærinstansen taget sagen op, hvor de efterfølgende har givet Anderson karantæne. Det er noget, som AGF har reageret på med meget skarp kritik af det forløb, som har været.

