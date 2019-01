AGF-nyindkøb havnede i tysk panik: Det var rent kaos

Frederik Tingager ser frem til at lægge det kaotiske ophold i Braunschweig bag sig, men tiden i Tyskland har ikke været forgæves

Når en fodboldspiller vælger at komme til AGF for at få fred og ro i sin karriere, så ved man, der har været kaos i den tidligere klub...

Sådan har det i hvert fald været for AGF's nyindkøb Frederik Tingager, som er blevet hentet til Aarhus efter et år i den tyske klub Eintracht Braunschweig.

- Det har været et hektisk år for mig. Det vil jeg ikke lægge skjul på, sagde Frederik Tingager med et stort og selvbevidst smil, da han netop havde færdiggjort sin første træning som AGF'er.

Frederik Tingager (tv) og Alexander Munksgaard er begge nye folk i AGF. Foto: Claus Bonnerup

Den tidligere OB-spiller skiftede sidste vinter til Bundesliga-nedrykkerne Eintracht Braunschweig, som seks måneder senere højest overraskende måtte en tur ned 3. Bundesligaen.

Her fik Braunschweig en elendig start på tilværelsen, hvilket kostede den danske cheftræner Henrik Pedersen jobbet. Det blev den famøse dråbe i bægeret for Frederik Tingager.

- Der blev det for meget, og jeg informerede klubben om, at jeg ville væk. Siden fik jeg stort set ikke spilletid. Jeg fortryder dog overhovedet ikke min tid i Tyskland, for jeg har i høj grad fået hår på brystet.

- Det var en fed udfordring at spille foran 18.000 tilskuere hver weekend, og der var pres på i Eintracht, da klubben for ikke så længe siden var i det bedste selskab. Men efter nedrykningen til 3. Bundesligaen var det en klub i panik, og det var rent kaos. Der var ingen reserveplan, så da Henrik Pedersen blev fyret, sagde jeg stop.

Frederik Tingager blev efter en succesfuld periode i OB solgt til tysk fodbold. Arkivfoto: Lars Poulsen

Flere klubber fra både udlandet og Superligaen stod i januar klar til at byde den knap to meter høje forsvarsspiller velkommen, men valget faldt på AGF.

- Jeg skal til en klub, hvor jeg ikke sidder på bænken. Jeg har ikke fået nogen garanti fra AGF, men jeg føler mig overbevist om, at jeg kan gå ind og hjælpe holdet. Det er en stor klub med et stort potentiale, og jeg tror på projektet. Nu skal der ro på igen.

Du frygter ikke et kaos i AGF, hvis klubben nu kommer i nedrykningsfare?

- Haha, nej! Jeg har selvfølgelig hørt meget om AGF, men når jeg ser på klubben, så er det et fedt projekt med en trup, der har potentiale til top-seks. Det bliver i hvert fald målet, lyder det fra Frederik Tingager.

