AGF overvejer svensk offensivtalent

Kevin Yakob toner frem som en mulig afløser for Albert Grønbæk

AGF har brug for en afløser for Albert Grønbæk inden vinduet lukker om en uge.

En af spillerne, der er i kikkerten, kommer ikke til at sprænge banken i Smilets By.

Aftonbladet kobler nemlig AGF sammen med interesse for offensivtalentet Kevin Yakob.

Den 21-årige spiller står midt i sit gennembrud i IFK Göteborg, hvor han har tilspillet sig en fast plads de seneste måneder.

AGF forsøger nu at lukrere på, at Kevin Yakobs aftale i den svenske klub står foran udløb, og De Hvi'e har angiveligt lagt et første bud.

Med mindre end seks måneder tilbage af aftalen kan spilleren frit tale med andre klubber.

For IFK Göteborg kan det vise sig interessant at sælge øjeblikkeligt, da klubben til nytår står til at kunne høste den såkaldte træningskompensation,

Da Kevin Yakob kun har været i klubben i halvandet år vil AGF hurtigt kunne tilbyde en aftale, der gør det mere interessant.

Kevin Yakob er tænkt som en spiller, der skal presse især Mikael Anderson og Mads Emil Madsen, men han giver også Uwe Rösler mulighed for at fravige formationen med Nicolai Poulsen bagest på midtbanen mod klubber, hvor AGF forventes af dominere.