AGF på vild spillerjagt efter katastrofe-sæson

AGF overlevede lige akkurat i Superligaen og står foran markante ændringer denne sommer.

Sportschef Stig Inge Bjørnebye forsikrer aktivitet, men slår samtidig fast, at det ikke bliver lige så omfattende som sidste sommer

Det er stadig store forandringer, der venter.

Først og fremmest er mulighederne omkring Jack Wilshere stadig åbne, og meget tyder på, at han bliver en sæson yderligere.

Men englænderen gav efter sæsonafslutningen udtryk for, at det bliver afgørende for hans overvejelser hvilken cheftræner, der bliver ansat.

Jack Wilshere forsætter sandsynligvis i AGF med mindre han ikke kan forenes med valget af ny cheftræner. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Stig Inge Bjørnebye er allerede i gang med at holde samtaler med potentielle cheftræner-kandidater, sagde han efter FCN-kampen.

AGF kigger også på chancen for at holde fast i Mustapha Bundu, hvis lejeaftale udløber nu. Alt peger dog på, at AGF har højere prioriteter på den korte bane end en spiller, som det bliver dyrt at hente ind permanent.

For De Hvi'e bliver handlefriheden denne sommer dikteret af, om det lykkes at sælge Albert Grønbæk som ønsket, lige som Sebastian Hausner er meget opsat på at skifte.

Patrick Mortensen konstaterede efter slutfløjtet, at der var en mulighed for, at han forlader AGF nu.

Patrick Mortensen ligner en mand på vej ud. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Får AGF solgt de tre spillere, vil der være på den anden side af 40 mio. kr. for Bjørnebye at jonglere med til spillerindkøb, såfremt han ønsker at spille med musklerne og købe spillere fri.

SønderjyskE-bomberen Emil Berggreen har en frikøbsklausul i sin aftale med nedrykkerne, som betyder, at AGF kan hente ham for omkring en mio. kr.

Forhandlingerne omkring Emil Berggreen er langt fremme, men også andre klubber er i spil.

Dermed får klubben en bombertype, der kan afløse Patrick Mortensen, men samtidig også kan være en del af en duo med en hurtig type som Frederik Ihler eller Dawid Kurminowski.

Nicolai Poulsen skal have konkurrence. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

En oprydder er efterlyst på den centrale midtbane. Nicolai Poulsen var tiltænkt en rolle som kulturbærer da han ankom, og det var denne sæson, hvor han virkelig skulle stå sin test.

Det er endt uforløst.

Der er for lidt fodbold i knokleren, og det har topprioritet at finde et nyt defensivt anker til midtbanen.

Den spiller kan blive Besard Sabovic fra russiske Khimki, som Stig Inge Bjørnebye efter sæsonafslutningen bekræftede kendskabet til.

De Hvi’e har desperat brug for kantspillere. Jon Dagur Thorsteinssons aftale med klubben udløber, og han tager formentlig til Italien.

I Viborg nærmer kantspilleren Tobias Bech sig kontraktudløb, og det er en spiller, som AGF har et varmt blik til. Et andet emne er Lyngbys Magnus Kaastrup, der har en fortid i AGF, men hans exit fra klubben blev uskønt, og det er ikke aktuelt med en genforening.

Skiftedag i Aarhus. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

AGF’s backs er et mysterium. Umiddelbart er Eric Kahl og Anthony D’Alberto offensive typer, der ofte kommer til kort i det defensive.

De passer bedst til et hold, der spiller med tre centrale forsvarere. Men det gør AGF ikke.

Så enten skal klubben investere i en centerforsvarer, der kan udgøre omdrejningspunktet i et tre-mands forsvar. Eller så skal der hentes defensivt mere kompetente backs. Den sidste løsning er mest sandsynlig.

Stig Inge Bjørnebye ønskede ikke at kommentere konkrete navne efter sæsonafslutningen ud over, at han slog fast, at klubben har meddelt Ajax, at de ikke vil udnytte købsoptionen på Eskild Dall.

AGF's spillere samles igen 16. juni, og til den tid forventer Stig Inge Bjørnebye, at den nye cheftræner samt en markant del af de nye spillere er på plads.