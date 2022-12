AGF præsenterer planer for nyt stadion onsdag

Et nyt stadion er på vej til Aarhus og AGF, og på onsdag bliver planerne for den nye arena vist frem.

Det skriver AGF på sin hjemmeside.

- Onsdag den 14. december er nok en dato, som mange ser frem til lige så meget som juleaften ti dage senere. For her præsenteres byens nye fodboldstadion, når Kongelundens Sekretariat præsenterer vinderen af arkitektkonkurrencen om det nye stadion, skriver AGF.

Planerne vil blive præsenteret på et pressemøde klokken 10.30.

- Her vil de vindende arkitekter præsentere deres vision for det nye stadion, ligesom repræsentanter for donatorerne bag det nye stadion, Lind Invest og Salling Fondene - sammen med borgmester Jacob Bundsgaard og rådmænd Rabih Azad Ahmad, Nikolaj Bang fra Aarhus Kommune - vil være til stede, hvor også bestyrelsesformand for AGF, Lars Fournais er blandt talerne, skriver AGF.

AGF har hjemme på Ceres Park, men det gamle stadion er længe blevet kritiseret - primært for at have en løbebane omkring fodboldbanen, hvilket betyder, at tilskuerne sidder et stykke fra grønsværen.

Planen om at bygge et nyt stadion frem mod 2026 betyder formentlig, at AGF mister sin hjemmebane i halvandet år.

Sådan lød det i et udkast til en foreløbig tidsplan, som rådgivningsfirmaet Rambøll i sommer udarbejdede.

Ifølge planen begynder nedrivningen af Ceres Parks hovedtribune i december 2023.

Mens nedrivningsarbejdet står på, kan AGF ifølge tidsplanen fortsat spille sine kampe på hjemmebanen, da entreprenøren først i december 2024 overtager hele stadionområdet.

Hvis planen holder, betyder det, at AGF fra december 2024 og halvandet år frem skal spille sine kampe et andet sted i Aarhus på et stadion, der lever op til Dansk Boldspil-Unions (DBU) krav.