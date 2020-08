AGF presser Anderlecht hårdt i Bundu-poker

AGF sendte fredag kantspilleren Mustapha Bundu til Belgien med et sæt tommelskruer i bagagen.

For havde Anderlecht troet, at Bundus besøg hos traditionsklubben ville gøre det til en formssag at få en endelig overgang til at falde på plads, så blev de klogere i løbet af dagen.

Anderlecht fløj Mustapha Bundu og hans agent John Sivebæk til Bruxelles fredag for at tage hul på forhandlingerne. Det gjorde de med accept fra AGF, selv om en overgangssum ikke var forhandlet på plads.

Den pressede belgiske klub har ifølge belgiske medier kun fem mio. euro til spillerindkøb, så Bundus overgang står til at æde en stor del af det beløb.

Udspillet fra Anderlecht lå omkring 2,6 mio euro, men de har måtte sande, at AGF spiller hårdt som en anden Nicolai Poulsen i forhandlingerne. AGF kræver op mod 3,3 mio. euro.

Club Brugge lurer

Derfor er belgierne pressede, efter de har afsløret deres hånd og så klart har signaleret deres interesse i Mustapha Bundu.

AGF'eren brugte fredag på at forhandle sine forhold på plads med Anderlecht, og da han i aftes ankom til sit hotel var det med et færdigt kontraktudspil i hånden, som han kunne sove på.

Samtidig er det nu op til Anderlecht at få aftalen med AGF på plads, og Ekstra Bladets informationer peger på, at sportschef Peter Christiansen ikke lader spilleren gå for de beløb som belgierne har bragt i spil.

I baghånden lurer Club Brugge angiveligt på at snyde Anderlecht for AGF'eren, hvilket giver bronzevinderne en god forhandlingsposition.

Anderlecht lader sig imidlertid ikke intimidere, og de tror ikke på, at Brugges interesse er oprigtig.

Alt det er på bordet i sommeren første omgang transferpoker.

