AGF-profil afviste stort lønhop for at blive

Søndag blev det annonceret, at Patrick Mortensen har forlænget sin aftale med AGF frem til sommeren 2024.

Angriberen, der også er anfører i AGF, havde dog også andre valgmuligheder, inden han satte sit blæk på en ny aftale.

Det fortalte han søndag efter holdets sejr på 3-1 over Viborg.

- Jeg skal ærligt erkende, at der var noget konkret i udlandet, der lød rigtig spændende. Det var også økonomisk langt bedre, end det AGF tilbød, fortæller Patrick Mortensen, der dog ikke ville røbe, hvilken klub, der var tale om.

Målscoreren, der er noteret for 55 mål i 120 kampe for AGF, havde dog ikke meget betænkningstid, da der blev tilbudt en ny kontrakt i Aarhus.

- Da AGF kom på banen, var jeg ikke et sekund i tvivl.

- Jeg elsker at være i Aarhus, og jeg kunne ikke forestille mig et bedre sted at være. At træde ind på Ceres Park som anfører er en kæmpe ære for mig, siger angriberen.

Inden sæsonen blev tyske Uwe Rösler ansat som ny cheftræner for AGF, og det har også haft betydning for valget.

- Uwe har også haft en stor andel i det. Efter sidste kamp i sidste sæson udtalte jeg, at det meget vel kunne være min sidste kamp, men der var han ikke kommet ind endnu.

- Han er kommet ind med noget klarhed, struktur og tysk disciplin på den fede måde, og det har vi haft brug for, fortæller Patrick Mortensen.

Med den tyske træner er AGF begyndt at bruge en frontduo, der tæller Patrick Mortensen samt det norske nyindkøb Sigurd Haugen, og i holdets sejr over Viborg kom begge angribere på scoringstavlen.

Derfor var Uwe Rösler også glad for, at angriberen har signeret en ny kontrakt.

- Jeg har hele tiden tænkt, at klubben skulle give ham en ny kontrakt, når timingen var der. Han har fortjent det, og han bliver meget vigtig for os i fremtiden.

- Vores nye spillestil passer godt til ham, når han skal spille sammen med Sigurd Haugen. Det er vigtigt at have forskellige slags spillere oppe i angrebet, der har god kemi med hinanden, lyder det fra den tyske træner.

Patrick Mortensen kom til AGF i januar 2019.