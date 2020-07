AGF-profil deltog i vild jubelrus: - En vild og vanvittig oplevelse

Der er måske ikke så meget at sige til det. Hvis en del AGF-fans har ondt i håret her dagen derpå - grundet lige dele tømmermænd og begejstring vel sagtens. Og det skal være dem vel undt!

23 års venten er endelig slut. For første gang siden ‘97 vinder AGF nemlig medaljer. Og søndag blev det så lige understreget med en gedigen pragtpræstation mod FCK - den første AGF-sejr i Parken i 11 år minsandten.

DISCLAIMER Da Ekstra Bladet talte med Mustafa Amini mandag formiddag, var det inden AGF-profilen kendte til sin midlertidige udelukkelse fra AGF-truppen. For det er siden kommet frem, at både Mustafa Amini og Zach Duncan for en sikkerheds skyld er taget ud af truppen, indtil de bliver coronatestet tirsdag. Det siger kommunikationschef i AGF, Søren Højlund Carlsen, til TV2 Sport. Amini vil dog ikke undskylde for at tage ud. - Jeg fortryder ingenting. Fansene er alt. Jeg kan garantere dig, at det er en af de ting, jeg vil huske resten af mit liv. Så jeg fortryder det ikke, for det var fedt og en god fest, og vi havde det sjovt. Det var fedt at fejre det med fansene og denne smukke by, fortæller han til TV2 Sport. Vis mere Luk

Og så brød jubelen da ellers løs i Aarhus. For nu dufter det endda alvorligt talt også af sølv.

Derfor var der dælme også fest i gaden - nærmere bestemt på Telefontorvet - da hundredvis af begejstrede AGF-tilhængere sent søndag aften var stimlet sammen for i samlet flok at fejre den mindre magtdemonstration, der netop havde udfoldet sig i hovedstaden.

Og pludselig dukkede ingen ringere end AGF-profilen Mustafa Amini op. Ligesom holdkammeraten Zach Duncan var han nemlig driblet en tur ned på gaden for at se nærmere på festlighederne. Og Amini? Ja, han endte hurtigt som festens midtpunkt i ren crowdsurfing-stil.

Mandag formiddag stødte Ekstra Bladet tilfældigvis på den australske AGF’er, der sammen med sin lille familie nød solskinnet på en mindre fortovscafé i Aarhus. Her satte den 27-årige midtbanemand lidt ord på den unikke oplevelse:

- Det var en vild og vanvittig oplevelse. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det var fantastisk at se AGF-fansene fejre vores sejr på den måde. Helt vildt! Det var jo nærmest, som om vi havde vundet mesterskabet, lød det med et smil fra Mustafa Amini.

Ikke overraskende var Amini glad dagen derpå. Foto: Ernst van Norde

Med sin kasket trukket godt ned over de røde krøller, var han fra sit hjem i hjertet af Aarhus lusket ned på gaden for at forevige festlighederne med sin mobil. Men da han tog kasketten af og afslørede sin identitet, var der vist intet andet at stille op end at vade direkte ind i midten af folkemængden.

- Og så blev jeg kastet op i luften, mens alle folk hoppede og dansede, fortalte AGF’eren, der hverken nåede at skænke corona eller den potentielle smitterisiko en tanke.

- Det hele skete så pludseligt. Jeg nåede knap nok at skænke det en tanke. Men jeg var ikke nervøs.

AGF-spilleren fulgte endda tilhængerne på vej, eftersom festlighederne havde retning mod Aarhus Airport. Men ved de fan-arrangerede busser sagde han pænt farvel og traskede hjem - en oplevelse rigere.

- Og så har PC (AGF-sportschefen) da også riget og joket: ‘You skipped the battle but took the glory,’ sluttede Amini, der da heller ikke lagde skjul på, at han var en kende stolt over sine medspilleres præstation i Parken.

Amini, der søndag var udeladt fra AGF-truppen, var meget imponeret efter 4-2-sejren over FCK: - Det var amazing at se holdet slå FCK i selveste Parken, sagde Amini, der heller ikke lagde skjul på, at han var mindst lige så begejstret for AGF-fansenes ekstase. Foto: Ernst van Norde

Ren eufori i lufthavnen: - Det var helt ubeskriveligt

Selvom 24-årige Cecilie Toftdal egentlig ferierede den på en campingplads i Bønnerup, så tog hun alligevel tilbage til Aarhus for at se kampen på storskærm på den irske pub Waxies. Og i de mere end 15 år, hun har fulgt ‘De Hviie’, har hun nærmest ikke oplevet noget tilsvarende.

Søndag aften udviklede sig nemlig til noget helt ubeskriveligt. Fra jubelscener og -sang på Telefontorvet med en special guest, den førnævnte AGF-profil, til en æresport i romerlys på parkeringspladsen ved Aarhus Airport, da AGF-truppen var landet i det østjyske.

- Alle sang og dansede, da spillerne kom ud. Det var helt vildt og ubeskriveligt. Man tænker jo: ‘Er der her overhovedet virkeligt? Har vi virkelig vundet medaljer?’ og ja! Det har vi. Det var en stor oplevelse. Og en exceptionel kamp. De kæmpede virkelig røven ud af bukserne, siger Cecilie Toftdal.