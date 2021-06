AGF-profil testet positiv for corona

Forberedelserne til den nye Superliga-sæson er allerede i fuld gang i klubberne rundt omkring i landet.

Det gælder også for AGF, der dog har måtte se bort fra sydafrikanske Gift Links i den første uge af opstarten.

Kantspilleren har nemlig været testet positiv for Covid-19 i sin sommerferie og kunne derfor ikke flyve til Danmark til tiden. Det oplyser AGF på klubbens hjemmeside.

Klubben oplyser, at Links har haft et symptomfrit forløb, men at han altså ikke har kunne træne med, før han har overstået en periode på syv dage i isolation og kan aflevere en negativ corona-test.

Ifølge Århus Stiftidende er det i morgen, fredag, hvor kantspilleren forventes at være tilbage på Fredensvang.

22-årige Gift Links kom til AGF i september 2019. I sidste sæson scorede han fem mål og lavede fire assists i 36 kampe for klubben i alle turneringer.