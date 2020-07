AGF-profilen: Det gjorde vanvittig ondt

Det begyndte allerede tirsdag. Casper Højer havde ondt i maven, meget ondt, men han vidste ikke, hvad det var, og det gik ikke væk af sig selv. I løbet af natten til onsdag var det helt galt, så om morgenen tog han på sygehuset.

Her blev han scannet, og det viste sig, at han havde blindtarmsbetændelse. Den slags skal opereres akut, da der ubehandletkan opstå koldbrand og hul i blindtarmen. Også Casper Højer kom hurtigt på operationsbordet.

- Jeg havde ondt i maven, og vi prøvede at gøre, hvad vi kunne. Lægerne var ikke sikre på, hvad det var, men da jeg fik det scannet, viste det sig, at det var blindtarmen. Det gik stærkt, men det er ikke unormalt. Jeg havde en vanvittig smerte, men jeg fik den ud, fortæller Casper Højer til tipsbladet.dk om en onsdag, der udviklede sig uventet.

Akut operation

Højer troede, han skulle spille den afgørende Europa-playoffkamp for AGF om aftenen, men det blev hurtigt forvandlet til en akut operation i stedet. Dermed gik han også glip af selve kampen mod OB, som AGF vandt 2-1.

- Jeg blev opereret, mens de spillede, så jeg kunne ikke se den. Det var fuld narkose, siger han.

Selv om blindtarmsbetændelse typisk opereres akut, er selve indgrebet ikke stort. Ofte skal man kun opholde sig på hospitalet i kort tid. Casper Højer blev da også allerede udskrevet sent onsdag aften.

En kort fest

Derefter tog han til AGF's afslutningsfest i loungen på Ceres Park, hvor han mødte op med hospitalsarmbåndet omkring håndleddet endnu. Det blev dog en kort fest for hans vedkommende.

- Jeg tog ud og hilste på de andre, men jeg havde brug for hvile, så jeg tog hjem kort efter. Det gør vanvittigt nas, men jeg er ved godt mod. Det er godt, sæsonen er slut, så jeg har fin tid til at hvile mig, siger Casper Højer, der allerede i dag har rejst sig fra sit leje igen.

AGF-backen giver således interview over telefonen midt i et klubarrangement. De er ude at spille fodboldgolf. Det vil sige: De andre spiller, og Højer går bare med rundt. Men bortset fra, at han ikke skal nyde noget af at sparke til en fodbold i dag, er alt godt.

- Jeg har det fint. Jeg er med de andre rundt nu her. Et lille stykke morfin, så sidder den der, siger han med et grin.

Casper Højer har to uger til at komme på toppen igen. AGF begynder træningen forud for næste sæson den 13. august.

